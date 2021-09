Innenstadt

Bis zum Ende dieses Jahrhunderts könnte der Meeresspiegel um zwei Meter steigen, binnen 150 Jahren sogar um fünf Meter. Vor diesen Folgen der anhaltenden Erderwärmung hat der Wissenschaftler Torsten Albrecht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am Samstag gewarnt. Auf einer Kundgebung der Umweltschutzbewegung Fridays for Future vor dem Landtag forderte er die Bürger in Deutschland auf, jeder für sich, privat und beruflich weniger Kohlendioxid zu erzeugen und damit die Atmosphäre zu entlasten. Jeder Mensch sorge durch seinen Verbrauch an Energie und Waren für einen Ausstoß von elf Tonnen des Treibhausgases. In Berlin habe man das bei einem Experiment auf sieben Tonnen reduzieren können; auch fünf seien denkbar, doch mehr könne man nicht schaffen. Deshalb komme es auf die Masse der Bevölkerung an. Sein Kollege Björn Sörgel empfahl auf der Demo, die Abgabe von 25 Euro je Tonne Kohlendioxid auf 100 bis 150 Euro zu steigern. Diese Einnahmen könnte man dann an die Bevölkerung zurückgeben und denen in der Gesellschaft helfen, die am wenigsten haben.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der Demo läutete Fridays for Future sein Klimacamp auf der Nowawiese am Babelsberger Park offiziell aus, das seine zehn Zelte am 3. September aufgeschlagen hatte und am kommenden Montag wieder abbaut. 20 bis 30 junge Leute hatten dort gezeigt, mit wie wenig Dingen man leben kann. Die Lage am Camp sei friedlich geblieben, sagte eine der Organisatorinnen gegenüber der MAZ, auch wenn es einige „hitzige Diskussionen“ mit Passanten gegeben habe.

Auf dem Marsch vom Camp durch Babelsberg und das Zentrum-Ost zum Alten Markt forderten Sprecher der Bewegung, die Parteien der Bundesregierung bei der nächsten Wahl abzuwählen. Keine der großen Parteien habe ein Wahlprogramm vorgelegt, mit dem man tatsächlich die Erwärmung der Erdatmosphäre bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad begrenzen kann.

Wenn die globalen Treibhausgasemissionen nicht bald deutlich sinken, werde sich die Welt bis zum Jahr 2030 bereits im Durchschnitt um 1,5 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erwärmt haben, heißt es in dem am letzten Montag vorgelegten Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC). Im Pariser Klimaabkommen hatte sich die Staatengemeinschaft eigentlich darauf verpflichtet, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Deutschland bis 2045 klimaneutreal zu machen, wie es die Bundesregierung propagiere, sei viel zu spät, sagte Björn Sörgel auf der Kundgebung.

Demo von Fridays for Future in Potsdam vom Klimacampf am Babelsberger Park zur Innenstadt. Quelle: Rainer Schüler

Am Freitag hatten sich über 70 Klimaaktivisten aus Potsdam der Radtour „Ohne Kerosin nach Berlin“ angeschlossen, die in Köln begonnen und es auf inzwischen über 4000 Kilometer durch die Bundesrepublik nach Berlin gebracht hat. Am 24. September wird es im Rahmen eines weltweiten Klimastreiks eine größer geplante Demo um 12 Uhr auf dem Alten Markt geben.

Von Rainer Schüler