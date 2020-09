Potsdam

Der Startschuss erfolgte Ende der 1980er Jahre. Es war noch kurz vor der Wende 1989, als Wissenschaftler des neu gegründeten Klimabeirats der Bundesregierung die Gründung einer Forschungseinrichtung zur Erkundung der Ursachen und Folgen der bereits ausgemachten Erderwärmung forderten. Eine Anregung dazu war aus dem Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg gekommen. Eine Findungskommission schlug dann im Zuge der deutschen Vereinigung Potsdam als möglichen Standort vor. 1992 entstand auf dieser Grundlage das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ( Pik).

Heute ist das Land Brandenburg wohl eine der profiliertesten Forschungsregionen zu Fragen des Klimawandels weltweit. Eine Fülle von wissenschaftlichen Einrichtungen befassen sich mit möglichen Abmilderungen und unumgänglichen Anpassungen, um die menschliche Zivilisation zu erhalten.

Klimawandel prägt die brandenburgische Forschungslandschaft

„Das Pik war da schon eine Art Initialzündung“, sagt der ehemalige Vize-Direktor und Klimawandel-Fachmann an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNEE), Manfred Stock. Natürlich habe die Debatte um den Klimawandel „der brandenburgischen Forschungslandschaft eine ganz besondere Prägung gegeben“, meint auch der Leiter des Potsdamer Geofoschungszentrums (GFZ) und Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Reinhard Hüttl. Einzigartig mache den Standort, „dass hier sowohl Natur- als auch Sozialwissenschaftler den Klimawandel erforschen, sich gegenseitig ergänzen und interdisziplinäre Einsichten gewinnen“, konstatiert der heutige Direktor des Pik, Ottmar Edenhofer.

Klimafolgenforschung an Pik , IASS, BTU und GFZ

Das reicht von der umfassenden Folgenforschung am Pik selbst über das auf globale Problemlösungen konzentrierte, später gegründete Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in der Landeshauptstadt bis hin zur Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), die sich etwa auf Fragen der Energieeffizienz und umweltverträgliche Antriebssysteme fokussiert hat. Dazwischen widmet sich beispielsweise das GFZ unter anderem im Rahmen einer Paläoklimagruppe Klimaänderungen in der Vergangenheit, die Wege für die Zukunft aufweisen können. Zudem werden dort Möglichkeiten der Fernerkundung von Klimafolgen mittels Satelliten, Flugzeugen und Drohnen weiterentwickelt.

Forschung auch in Eberswalde

Ebenfalls auf dem Telegrafenberg erforscht das Alfred-Wegener-Institut die Konsequenzen der abtauenden riesigen Permafrostregionen der Arktis. Neue Forschungsbereiche der Universität Potsdam befassen sich im Rahmen der Geoökologie mit der Erkundung natürlicher Umweltsysteme unter dem Einfluss des Menschen, wobei die Wasserforschung einen Schwerpunkt bildet. Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam-Bornim engagiert sich für nachhaltige Methoden der Ernährungssicherung, die gleichzeitig einer Deponierung von Klimagasen dienen können. Die Kollegen vom Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg eruieren neue Systeme der Bodenbewirtschaftung vor dem Hintergrund des Klimawandels. Die eigens umbenannte, in ihrer Art vielleicht einmalige Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) sieht sich in Forschung und Ausbildung einer verantwortungsvollen Pflege der für den weiteren Klimawandel immens wichtigen Wälder verpflichtet. Und, und, und – die Reihe ließe sich fortsetzen. „Mit ihrer Vielfalt und Kompetenz in Sachen Nachhaltigkeit und Klimawandel könnte die Forschungslandschaft in Brandenburg bundes-, vielleicht sogar europaweit einzigartig sein“, sagt Mark G. Lawrence, wissenschaftlicher Direktor am IASS.

Mark G. Lawrence, Direktor am Potsdamer Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS): Die Forschungslandschaft in Brandenburg könne „bundes-, vielleicht sogar europaweit einzigartig sein“. Quelle: Promo

Kooperation wird großgeschrieben

Dabei wird auch Kooperation großgeschrieben. Das zeigt nicht zuletzt das IASS selbst, das 2009 mit dem früheren Bundesumweltminister und Umwelt-Generalsekretär der Vereinten Nationen, Klaus Töpfer, als Gründungsdirektor in Potsdam eröffnet wurde. Ziel des Instituts sind Ausbau und Förderung regionaler und globaler Lösungsoptionen unter anderem in Bezug auf die Erderwärmung, die gemeinsam zwischen Wissenschaft und Gesellschaft entwickelt werden. Das Konzept wurde gemeinsam von GFZ-Chef Hüttl und dem Pik-Gründungsdirektor und früheren Vorsitzenden des Umweltbeirats der Bundesregierung, Hans Joachim Schellnhuber, erarbeitet.

Tradition auf dem Telegrafenberg

Natürlich habe Brandenburg bei der Ansiedlung des Pik und dem Ausbau der Forschungskapazitäten in Sachen Klimawandel und Anpassung auf „historische geowissenschaftliche Fundamente“ aufbauen können, sagt der Hydrologe und Klimatologe an der Universität Potsdam, Axel Bronstert. Schließlich bildete der Telegrafenberg mit seinen dort etablierten Instituten schon vor bald 150 Jahren sozusagen die Wiege der europäischen Geodäsie – der die Abbildung und Vermessung der Oberfläche des Globus ins Visier nehmenden Wissenschaft.

Neues Forschungszentrum entsteht an der BTU

Auch aktuell setzt sich die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Kompetenzen zu Fragen der Erderwärmung und nachhaltiger Anpassungsstrategien weiter fort. So werden gerade die theoretischen Fundamente eines neuen „Albrecht-Thaer-Campus“ an der BTU gelegt, der innovative Technologien und Nutzungsformen entlang der bioökonomischen Wertschöpfungskette bezüglich des Klimawandels entwickeln soll. Beteiligt sind neben der Universität selbst die meisten anderen in Sachen Erderwärmung forschenden Institute in Brandenburg. Ein weiteres großes Thema, dass sich die Forschungseinrichtungen auf die Agenda gesetzt haben, ist die Nutzung der unermesslichen Datenmengen – Stichwort „big data“ – in Bezug auf den Klimawandel weltweit unter Nutzung künstlicher Intelligenz für die Weiterentwicklung nachhaltiger Anpassungsstrategien.

Von Gerald Dietz