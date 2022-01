Fahrland

In Fahrland soll eine Ackerfläche so groß wie der Park Sanssouci wieder renaturiert werden. Der rund 290 Hektar große sogenannte Polder Fahrland zwischen der B273 und dem Fahrländer See soll in einem Pilotprojekt wieder zu einem Moorboden umgewandelt werden. Zugleich soll die Fläche dennoch landwirtschaftlich genutzt werden können. Das geht aus einer Information der Stadtverwaltung an die Stadtverordneten zum Projekt „Klimamoor“ hervor.

Moore sind CO2-Speicher und sollen renaturiert werden

Dahinter steht das Ziel von Bund, Land und Kommunen, Moore vor dem Austrocknen zu schützen, damit diese als natürlicher CO2-Speicher genutzt werden. Während trockengelegte Moore CO² ausstoßen, können sie mit ausreichendem Wasserstand rund 15 Tonnen CO² pro Hektar speichern. Der Polder Fahrland könnte über 4000 Tonnen CO²-Äquivalente binden.

Das Pilotprojekt in Fahrland findet laut Stadt im engen Austausch mit den Landwirten statt. Auch das Land Brandenburg ist involviert und will den Landwirten durch Fördermittel bei der Anschaffung neuer Technik helfen, die auch in Mooren eingesetzt werden kann. So können Moore durch Verwertung von Biomasse auch Energielieferanten werden. Auch pflanzlicher Dämmstoff oder der Anbau von Schilf als Baustoff werden als „moorschonende“ Möglichkeiten der Bewirtschaftung genannt. Hier soll das Pilotprojekt auch auf die Kompetenzen des Bornimer Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie zurückgreifen.

Die Felder westlich des Fahrländer Sees sind trockene Moore, die nun wieder feuchter werden sollen. Quelle: Lars Sittig

In 50 Jahren würden alle Potsdamer Moore verschwunden sein

Bislang schrumpfen die Moorböden in Brandenburg und Potsdam. Die hiesigen Moore sind im Schnitt 50 Zentimeter stark, verlieren aber bei intensiver Nutzung als Ackerland jährlich bis zu zwei Zentimeter. „Entsprechend könnten Moorböden bei gleichbleibender Nutzung in 25 bis 50 Jahren vollständig verschwinden“, heißt es in der Mitteilungsvorlage des Rathauses. Die Folgen: Die landwirtschaftliche Ertragskraft sinke und die Flächen sacken ab.

Bereits 2013 wurden in einem Gutachten insgesamt 1860 Hektar sogenannte Niedermoorflächen in Potsdam identifiziert – etwa ein Zehntel des Stadtgebiets. Dazu gehören große Bereiche des Golmer Luchs und des Kuhfortdamms, sowie Wiesen am Sacrow-Paretzer Kanal, bei Satzkorn und bei Uetz. Vorrangig als Acker genutzte trockene Moore gibt es zwischen Fahrland, Marquardt und Satzkorn, sowie nördlich von Fahrland entlang des Großen Grabens. Auf rund der Hälfte der Flächen gibt es „großen Handlungsbedarf“, um die Moore zu erhalten und den Wasserstand zu erhöhen.

Von Peter Degener