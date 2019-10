Kritik an privaten Dienstwagenfahrten von Potsdams Oberbürgermeister

Potsdam

Nur wenige Wochen nach dem Ausrufen des Klimanotstandsin Potsdam möchte sich Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) von den Stadtverordneten genehmigen lassen, seinen Dienstwagen auch für private Fahrten nutzen zu dürfen. Umschrieben wird dies laut Vorlage folgendermaßen: „Außerdienstlich sind alle Zwecke, die nicht mit der Erledigung von Dienstgeschäften des Amtes des Oberbürgermeisters zusammenhängen. Dies gilt unter anderem auch für Fahrten zur Ausübung von Aufsichtsratsmandaten beziehungsweise zur Ausübung von Gremienarbeit.“ Außerdienstliche Fahrten können innerhalb des ganzen Bundesgebiets unternommen werden.

Als Dienstwagen würden Schubert laut Vorlage zwei Fahrzeuge zustehen: ein „personengebundenes Fahrzeug mit Fahrer“ sowie ein „nicht personengebundenes Fahrzeug“, sprich: eines aus dem Car-Pool der Verwaltung.

Nach Auffassung der FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung ist all dies an sich nicht verwerflich und durchaus üblich. Zumal Oberbürgermeister Schubert auch bei seinen privaten Fahrten dann nicht zum Nulltarif durch die Gegend fahren würde, sondern entsprechend der gesetzlichen Regelungen anteilige Kosten tragen werde.

Nichtsdestoweniger hat das Ganze jedoch aus Sicht von FDP-Fraktionschef Björn Teuteberg eine falsche Anreizwirkung – zumal vor dem erst kürzlich ausgerufenen Klimanotstand: Denn pro gefahrenen Kilometer auf den Privatfahrten will der Oberbürgermeister nur einen vergleichsweise geringen Betrag in Höhe von pauschal 20 Cent entrichten – dies könnte dazu führen, zu selten auf das Auto zu verzichten.

Vorlage zur Dienstwagennutzung ist Thema im Hauptausschuss

In der Vorlage des Oberbürgermeisters, die von den Stadtverordneten am Mittwoch im Hauptausschuss debattiert wird, heißt es: „Für die Benutzung der Dienstfahrzeuge zu außerdienstlichen Zwecken sind Nutzungsentgelte zu erstatten und diese auf die Besoldung des Oberbürgermeisters anzurechnen.“ Die Höhe des Entgelts soll sich dabei am Entschädigungssatz des Bundesreisekostengesetzes orientieren und zwar in Höhe von derzeit 0,20 Euro je gefahrenen Kilometer.

Die FDP kritisiert, dass in diesem Fall das Bundesreisekostengesetz als Bemessungsgrundlage herangezogen wird. Denn: „Das Bundesreisekostengesetz regelt die Erstattung in umgekehrter Konstellation, nämlich die Erstattung für eine Dienstfahrt bei Nutzung eines Privatfahrzeuges. Dabei liegen die tatsächlichen Fahrzeugkosten aber deutlich höher als 20 Cent pro Kilometer“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Björn Teuteberg am Dienstag gegenüber der MAZ. Dieser Betrag bilde nicht den realen Preis ab. „Der ADAC kommt in seiner jüngsten Berechnung auf durchschnittlich 70 Cent pro gefahrenen Kilometer bei Mittelklassewagen.“ Sogar bei Kleinwagen liege der Kilometerpreis deutlich über den veranschlagten 20 Cent für die Oberbürgermeister-Fahrten.

Kritik am rabattierten Kilometerpreis

Nach Auffassung der Liberalen würde eine Bewilligung der kostengünstigen Fahrten des Rathauschefs den ausgerufenen Klimanotstand unterwandern. „Ein stark rabattierter Kilometerpreis für Privatfahrten wird nicht dazu beitragen, das Auto auch einmal stehen zu lassen und alternative Verkehrsmittel zu nutzen“, warnt Teuteberg: „Wir erwarten, dass der Oberbürgermeister für Privatfahrten anteilig diejenigen Kosten erstattet, die er auch bei einem selbst angeschafften Privatfahrzeug pro gefahrenen Kilometer tragen müsste.“

Die FDP fordert daher, als Orientierungswert für den zu erstattenden Kilometerpreis die öffentlich einsehbaren Berechnungstabellen des ADAC oder eines alternativen Autoclubs zugrunde zu legen. Dies will Teuteberg in einem Änderungsantrag erreichen. Dabei könnte die Höhe des zu erstattenden Kilometerpreises durchaus vom Fahrzeugtyp abhängig sein – eine zusätzliche Motivation, für städtische Fahrten den Kleinwagen zu nutzen.

Stadtsprecher Jan Brunzlow erklärte dazu am Dienstag auf Anfrage: „Bei der privaten Nutzung eines Wagens für außerdienstliche Zwecke durch den Oberbürgermeister handelt es sich fast ausschließlich um Fahrten mit einem Elektroauto. Zudem orientiert sich die Berechnung des Nutzungsentgeltes am Bundesreisekostengesetz.“

