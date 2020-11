Potsdam

Die Stadt soll gegen Kies- und Schotterflächen in Vorgärten vorgehen. Auf Antrag der Anderen sollen die Stadtverordneten den Oberbürgermeister beauftragen, dafür bis März 2021 den Entwurf einer entsprechenden Vorgartensatzung zu erarbeiten.

In dem Satzungsentwurf soll geregelt werden, dass das Anlegen von Kies- und Schottergärten beim Um- und Neubau von Vorgärten rechtssicher verhindert werden kann.

Versiegelt mit Schotter und Beton

Begründet wird der Antrag, der von den Stadtverordneten am Mittwoch per Konsensliste in den Umweltausschuss überwiesen worden ist, damit, dass „auch in Potsdam immer mehr Vorgärten nicht mehr gärtnerisch angelegt und bepflanzt, sondern weitgehend durch Kies, Schotter und Betonplatten versiegelt“ würden.

Dadurch, so die Andere, würden „ökologische Nischen vernichtet, die für den Erhalt der Artenvielfalt unverzichtbar“ seien: „Bepflanzte Vorgärten wirken der Aufheizung der Stadträume entgegen und verbessern das städtische Mikroklima. Auch für die Versickerung von Niederschlagswasser und damit für die Grundwasserneubildung sind lebendige und naturnahe Vorgärten von großer Bedeutung.“

Die Fraktion verweist darauf, dass sich „bundesweit immer mehr Menschen gegen die ökologisch wertlosen ,Gärten des Grauens’“ engagierten. In vielen Kommunen versuchten gewählte Mandatsträger mittlerweile, den Trend zur Versiegelung und Entgrünung der Vorgärten zu stoppen.

Leipzig novelliert Vorgartensatzung

Ein erfolgversprechender Ansatz sei gerade in der Stadt Leipzig auf den Weg gebracht worden. Dort hätten die Stadtverordneten den Oberbürgermeister damit beauftragt, die in Leipzig schon vorhandene Vorgartensatzung „rechtssicher zu novellieren, um die weitere Ausbreitung von Schottergärten zu unterbinden“.

Verboten sind Schottergärten mittlerweile unter anderem in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt.

