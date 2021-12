Potsdam

Vor dem Landtag in Potsdam haben sich Klima-Aktivisten zur „Blitz-Demo“ getroffen. Sie fordern ein konsequenteres Umsetzen des Pariser Klimaschutzabkommens – und Brandenburg sinkt tief in die roten Klima-Zahlen, rechnen sie vor.

Kleiner Protest mit Schildern am Landtag

Am 12. Dezember 2015 wurde das Pariser Klimaschutzabkommen von 195 Staaten verabschiedet. Trotz vieler Veränderungen, befinden sich „die Emissionen auf einem weiterhin erschreckend hohen Niveau“, heißt es in einer Erklärung von BUND und Extinction Rebellion, die den Protest auf dem Alten Markt in Potsdam organisiert haben. Daran beteiligen sich etwas mehr als ein Dutzend Teilnehmer. Sie halten Plakate hoch und haben ihre Forderungen formuliert.

Global würden die für die Erderwärmung verantwortlichen Treibhausgas-Emissionen sogar zunehmen, anstatt zu sinken. In Paris wurde beschlossen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad, jedoch deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Auf dieser Grundlage hatte der Weltklimarat 2016 berechnet, wie viele Treibhausgase global noch maximal ausgestoßen werden dürfen, um gewisse Temperaturschwellen nicht zu überschreiten.

Kohleverbrennung sorgt für hohen Pro-Kopf-Ausstoß in Brandenburg

Das Restbudget schmilzt – ganz besonders für Brandenburg, heißt es von den Protest-Initiatoren. Wegen des hohen Anteils an Kohleverbrennung entstehe in der Mark ein pro-Kopf-Ausstoß wie in kaum einer anderen Region der Erde.

Klimademo von Extinction Rebellion in Potsdam.

„Teilt man jedem Menschen auf der Erde einen gleichen Anteil am globalen Restbudget zu und zieht die brandenburgischen Emissionen seit 2016 ab“, rechnet Mareike Wübbenhorst von Extinction Rebellion Potsdam vor, „dann kommen wir zu einem erschreckenden Ergebnis: Brandenburg hat bereits sein gesamtes Restbudget zur Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels aufgebraucht. Ab jetzt schreiben wir rote Zahlen.“

Statt die Klimaschulden zu vermeiden, würden Landtag und Landesregierung aber einen Klimaplan erstellen, wonach das Brandenburg erst 2045 klimaneutral werden würde. Es sei höchste Zeit, dass die Landesregierung einen Klimaplan schreibt, „mit dem wir so schnell wie möglich unsere Emissionen auf Null reduzieren“, fordern die Umweltschutzorganisationen. Zudem müsse sie einen Weg zeigen, „wie in Brandenburg Emissionen wieder aus der Atmosphäre gebunden werden können“, heißt es weiter.

Brandenburg hat vergleichsweise hohe Emissionen vor allem wegen der Braunkohle-Verstromung in der Lausitz. Der Kohlekompromiss sieht den Ausstieg bis 2038 vor. Die neue Ampel-Koalition im Bund bestätigte dies, würde den Ausstieg aber auch beschleunigen.

Von MAZonline