Potsdam

Studierende aus mehr als 100 Städten machten sich Ende August gemeinsam auf den Weg nach Berlin. 4000 Kilometer wollen die Aktivisten der Fridays for Future Bewegung zurücklegen. Am Montag macht die Protesttour in Potsdam halt. Hier werden sie eine Nacht auf der Nowawiese, neben der La Datscha und der Humboldtbrücke, auf der Seite vom Park Babelsberg im Klimacamp übernachten. Nach Ankunft geht es direkt sportlich weiter.

Aktivisten errichten Camp in Potsdam

Das Klimacamp ist dort bereits seit Freitag aufgeschlagen, Ziel ist es noch bis zum 13. September durch das Camp auf die Bedeutung des Klimaschutzes aufmerksam zu machen. „Gemeinsam wollen wir vor der Bundestagswahl zeigen, was wir uns unserer Zukunft wünschen und dass dazu noch sehr viel zu tun ist, denn Klimaschutz kennt keine Kompromisse“, heißt es in der in den sozialen Netzwerken verbreiteten Ankündigung. „Wir fordern eine friedliche und gemeinsame Gesellschaftsrevolution. Diese muss grundlegend, demokratisch und sozialökologisch gestaltet werden“, so die Pressesprecherin Maren Solmecke.

Radeln fürs Klima

Nach Ankunft der Klimaprotesttour „Ohne Kerosin nach Berlin“ geht es direkt aktiv weiter. Gemeinsam mit den Bewohnern des Camps schwingen sich die Protestradler wieder auf den Drahtesel. Um 17 Uhr startet die Fahrraddemo durch die Stadt- Start- und Endpunkt ist das Camp. Dort wartet abends ein gemeinsames Essen auf die Teilnehmer.

Endspurt

Die Bewohner des Camps erwartet in den nächsten Tagen zahlreiche Aktionen mit dem Thema Klimaschutz. Am Mittwoch ist beispielsweise eine Menschenkette über die Lange Brücke geplant. Für die Aktivisten der Klimaprotesttour geht es allerdings weiter. Nach einer Übernachtung im Camp, am Dienstag, 7. September, geht es für der Klimaprotest auf dem Rad weiter zur Abschluss-Etappe zum Brandenburger Tor und dem Klimacamp vor dem Reichstag in Berlin.

Von MAZOnline