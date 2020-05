Klimaschutz auch in der Corona-Krise

Innenstadt

Trotz Corona-Belastungen dürfen die Klimaschutzziele nicht vergessen werden, mahnte die bündnisgrüne Klima-Aktivistin Eva Wieczorek zu Beginn der Demonstration am Freitag vor dem Brandenburger Tor in Potsdam. Aufgerufen zum Fahrrad-Rundkurs für 20 Teilnehmer von dort zur Stadtverwaltung und zum Landtag sowie wieder zurück hatte das Aktionsbündnis „ Fridays for Future“.

Potsdam braucht einen „Klima-Rettungsschirm“

An den genannten Stationen forderten die Teilnehmer unter anderem einen „Klima-Rettungsschirm“, der dem Neustart der Wirtschaft in der Corona-Krise einen nachhaltigen Schwung geben könne, frei von Verschwendung, Wegwerf-Mentalität und überhitztem Konsum.

Zur Galerie Das Potsdamer Aktionsbündnis „Fridays for Future“ hatte für Freitag zur Demonstration vor dem Brandenburger Tor aufgerufen. Etwa 20 Teilnehmer zogen von dort zur Stadtverwaltung und vor den Landtag, um ihre Forderungen zum Klimaschutz lautstark vorzubringen.

Die Stadt habe die Signale verstanden, lobte Wieczorek und führte als sichtbare Beispiele die Einengung der Zeppelinstraße, die Verringerung von Parkplätzen in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen dem Nauener Tor und dem Platz der Einheit sowie den Stopp des Durchgangsverkehrs durch Poller in der Gutenbergstraße an. Aus der so genannten 2. barocken Innenstadt müsse der Verkehr noch mehr herausgezogen werden, fordert „ Fridays for Future“.

Mehr Biolandwirte auf dem Wochenmarkt

Außerdem solle sich die Stadt dafür einsetzen, dass mehr Biolandwirte ihre Ware auf dem Potsdamer Wochenmarkt anbieten können. Nach der Einengung der Zeppelinstraße seien die Fahrradständer am Bahnhof Charlottenhof fast komplett besetzt. Dies beweise, dass der Radverkehr in Potsdam zugenommen habe, stellte die Klimaschützerin erfreut fest.

Weitere Demonstrationen an folgenden Freitagen sollen das Thema Klimaschutz immer präsent halten, sagt Initiatorin Eva Wieczorek.

Von Heinz Helwig