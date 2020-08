Klimaschutz in Potsdam: Treibhausgas-Emission unter Zielmarke gedrückt

Potsdam

Die Stadt Potsdam hat das für 2020 bestimmte Ziel die Treibhausgas-Emissionen bis um 20 Prozent zu senken, schon 2017 erreicht. Das hat die Stadt bei der Vorstellung des aktuellsten Klimaschutzberichts mitgeteilt. Dieser wird immer mit einem Verzug von drei Jahren präsentiert.

Ziel des von den Stadtverordneten beschlossenen Masterplans 100% Klimaschutz 2050 ist es, in den nächsten 30 Jahren die energetische Stadtentwicklung, den Klimaschutz kommunaler Unternehmen, die Grünflächen und den Umweltverbund im Verkehr zu verbessern. Dann sollen die produzierten Treibhausgase jedes Potsdamers bei etwa 0,5 bis zu maximal einer Tonne pro Jahr liegen.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg“

2017 ist der Energiebedarf der Stadt zwar laut Klimaschutzbericht in Potsdam leicht gestiegen, weil die Bevölkerung gewachsen ist, der Verbrauch jedes Potsdamers ist aber leicht gesunken. Dass auch die Treibhausgasemissionen leicht gesunken sind, liegt daran, das mehr erneuerbare Energien genutzt werden. Pro Kopf produzierten Potsdamer im Jahr 2017 etwa 4,7 Tonnen CO2. Potsdams Klimaschutzmanager Christian Rohrbacher findet das schon gut: „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt er. Der Weg zum Ziel sei aber noch ein erheblicher.

Nun gehe es vor allem darum, die im Klimaschutzbericht bisher kaum ins Gewicht fallenden erneuerbaren Energien auszubauen. Dabei sollen vor allem Solaranlagen wie die in Drewitz helfen. Die erst im Dezember eröffnete 5000 Quadratmeter große Anlage sei laut Stadt die fünft größte in Deutschland, aber noch nicht im aktuellen Klimaschutzbericht berücksichtigt. Schon jetzt weiß Rainer Greifenhagen, Abteilungsleiter Energienetze der Energie und Wasser Potsdam (EWP), dass diese Anlage etwa zehn Prozent des Energieverbrauchs im Sommer abdeckt. Das entspricht etwa 200 Einfamilienhäuser, die ein Jahr lang versorgt werden können. „Es kann noch mehr werden“, sagt er. Man suche nach Standorten.

Drewitz sei in diesen Punkt ein Vorbild. Dort seien die Sanierungen nach Klimaziel-Vorgaben energiesparend umgesetzt worden. In zukünftigen Quartieren wie der Sanierung des Schlaatz und den neuen Wohnungen in Krampnitz könnte das ähnlich umgesetzt werden. Außerdem könnte „ es sich auch lohnen, so eine Solarthermieanlage sich aufs Hausdach zu setzen“, erklärt Rohrbacher. Dieser Prozess soll aber über viele Jahre umgesetzt werden, weil er die Mietpreise beeinflussen kann.

Von Jan Russezki