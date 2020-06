Potsdam

Die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion demonstrierte am Mittwoch zusammen mit Fridays for Future, VCD und dem ADFC für mehr Klimaschutz und eine Verkehrswende. Es ist bereits die dritte Fahrrad-Demo in diesem Monat.

Zum Auftakt der Demonstration versammelten sich etwa 50 Potsdamer Aktivisten um 8 Uhr an der Glienicker Brücke. Extinction Rebellion hatte mit seinen Verbündeten im Vorfeld dazu aufgerufen. Über die Autobahn radeln die Teilnehmer bis zur Siegessäule in Berlin, wo schließlich Aktivisten aus weiteren Teilen Berlins zusammentreffen sollen.

Anzeige

Fahrraddemo als Teil einer bundesweiten Aktionswoche

Die Demonstration ist Teil der Aktionswoche von Extinction Rebellion. Bundesweit kommt es am Mittwoch zu Protesten. In Potsdam soll durch die Fahrt, die auch über die Berliner Avus führte, vor allem der Ausbau von Fahrradschnellstraßen in den Fokus gerückt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Deutlich mehr Teilnehmer als beim vergangen Mal hatte die Fahrrad-Demonstration von Extinction Rebellion Potsdam am Freitag. Dein Radler-Pulk macht sich von der Glienicker Brücke auf nach Berlin – auch über die Avus.

Jana Schelte (27) studiert in Potsdam, sie gehört zu der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion und ist eine der Initiatorinnen der Demonstration. Sie wünscht sich mehr und sichereren Fahrradverkehr für Potsdam. „Die Hoffnung ist, dass mehr Leute animiert werden und auf das Fahrrad umsteigen“, erzählt sie, „die Autobahnen haben es gezeigt: Desto mehr sicheren und komfortablen Verkehrsraum man für ein Verkehrsmittel schafft, desto mehr Leute nutzen das.“ Nicht nur für Autos, auch für Radfahrerinnen und Radfahrer müsse endlich ein sicherer Verkehrsraum her.

Demo über die Avus: Verkehrsraum zurückerobern

Die politische Radtour über die Avus hat für Extinction Rebellion, den VCD, ADFC und Fridays for Future eine große symbolische Bedeutung. Der Verkehrsraum soll „zurückerobert“ werden. „Es geht darum zu zeigen, wie viel Verkehrsraum aktuell für Autos genutzt wird und auch wie schnell man eigentlich mit dem Rad nach Berlin kommt“, erklärt Jana Schelte. Die Fahrrad-Demonstration solle eine andere Version der Zukunft erlebbar machen, mit weniger Auto- und mehr Radverkehr.

Für diesen ist auch eine weitere Aktion in Potsdam geplant. Am 20. Juni soll am Alten Markt eine offene Versammlung zum Thema „Zukunft der Mobilität“ stattfinden, bei der Teilnehmer Wünsche und Ideen zur Mobilität äußern können.

Lesen Sie auch

Von Mirja Gottschalkson