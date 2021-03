Potsdam

Am globalen Protestfür mehr Klimaschutz beteiligten sich hunderte Teilnehmer einer Menschenkette am Freitag auf der Breiten Straße. Aufgerufen dazu hatte Fridays for Future Potsdam.

Zur Galerie Zum globalen Protest-Freitag kamen in Potsdam Hunderte zusammen, um in einer Corona-konformen Menschenkette für mehr Klimaschutz zu protestieren.

Als Gastredner traten die Wissenschaftler Stefan Rahmstorf und Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Bernhard Steinberger vom Geoforschungszentrum Potsdam auf.

Die Demonstranten forderten ein Ende der aus ihrer Sicht „leeren Versprechungen“ der Politik zum Klimaschutz und ein striktes Umsetzen des Pariser Klimaschutzabkommens von 2016, wonach die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Deutschlandweit gab es 270 Aktionen zum Protesttag, weltweit soll in 800 Städten demonstriert worden sein.

Von MAZonlne/axe