Die Aktivisten von Fridays for Future Potsdam wollen an diesem Freitag mit dem Fahrrad zum sogenannten Globalen Klimastreik nach Berlin fahren. Wie Anna Duksch, Sprecherin der Ortsgruppe, am Montag mitteilte, solle die Fahrrad-Demonstration um 9:30 am Potsdamer Filmmuseum starten.

Anna Duksch Quelle: privat

Von der Potsdamer Innenstadt wolle man dann gemeinsam die knapp 30 Kilometer lange Strecke zum Bundeskanzleramt radeln, wo um 12 Uhr der bundesweite Klimastreik von Fridays for Future beginnt. Wegmarken seien dabei um 10 Uhr die Glienicker Brücke und um 10:30 Uhr der Bahnhof Wannsee.

Ziel der Protestaktion sei es, vor den anstehenden Koalitionsverhandlungen Aufmerksamkeit für die Themen der Bewegung zu erzeugen. „Die Ergebnisse der Sondierungen zeigen, dass eine Ampel-Koalition die 1,5-Grad-Grenze ohne den massiven Druck aus der Gesellschaft nicht einhalten wird“, äußert sich Christina Schliesky, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland.

Kurz vor der Bundestagswahl nahmen am 24. September 2021 Hunderte an einer Klima-Demonstration in Potsdam teil. Quelle: Julius Frick

Auf zahlreichen Plakaten im Potsdamer Stadtgebiet ist derzeit das Motto zu lesen: „Ihr lasst uns keine Wahl“. „Die demokratische Mitbestimmung alle vier Jahre ist nicht ausreichend, und junge Leute, die sich um ihre Zukunft sorgen, werden nicht gehört“, erklärt Otto Richter, Aktivist bei Fridays for Future Potsdam. Zu Streiken sei „die letzte Chance für eine Bundesregierung, die rechtzeitig die schlimmsten Folgen der Klimakrise abwendet“, so Richter weiter.

Alternativ zur Fahrraddemo bietet Fridays for Future Potsdam für den Klimastreik in Berlin auch eine gemeinsame Anreise mit der Bahn an. Hierfür treffe man sich um 11 Uhr am Hauptbahnhof.

