„Alle fürs Klima“ – unter diesem Motto fand am Freitag um 12 Uhr an der Nikolaikirche am Alten Markt die Kundgebung des globalen Klimastreiks in Potsdam statt. Anschließend zogen rund 2600 Teilnehmer vom Nikolaisaal durch die Innenstadt.

Unterstützung von „ganz oben“

Die weltweite Protestaktion sollte kurz vor der Bundestagswahl am 26. September 2021 noch einmal den Druck auf die Politik erhöhen, die Klimakrise ernst zu nehmen. Ziel der Kundgebung war es außerdem, dass Menschen effektivere Klimaschutzpolitik bei ihrer Wahl berücksichtigen – deshalb haben die Aktivisten neben Rednern aus Kirche und Wissenschaft zusätzlich die Direktkandidaten des Wahlkreises 61 eingeladen. Unterstützt wurden die Organisatoren der „Fridays For Future“-Bewegung unter anderem durch die „Scientists for Future“, vertreten vom Direktor des IASS Potsdam Prof. Dr. Mark Lawrence, und dem Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Dr. Christian Stäblein.

Protest-Hauptstadt An der „Fridays-for-Future“-Kundgebung am Alten Markt mit anschließendem Demonstrationszug haben etwa 2600 Personen teilgenommen – mehr als ein Drittel der 6000 Teilnehmer die „Fridays for Future“ auf 21 Aktionen in ganz Brandenburg gezählt hat, entfielen somit auf die Landeshauptstadt. Die bisher größte Demonstration der FFF kam 2019 auf circa 5000 Teilnehmer alleine in Potsdam – im Corona-Jahr 2020 waren es nur circa 1000 Teilnehmer

In der Sache vereint

Nach einem Grußwort der Klimaaktivisten begann Bischof Stäblein die Kundgebung mit einer eindringlichen Warnung an die kommende Regierung: „Ich fordere die Politik auf endlich echte Maßnahmen zu ergreifen.“ Warnungen für einen dramatischen Klimawandel seien längst sichtbar: „Wie wollen wir vor Gott rechtfertigen, dass wir seine Schöpfung nicht bewahren konnten?“ Was sich wie eine Predigt liest, hat alles andere als einen predigenden Tonfall – der Bischof formuliert seine Ansprache wie einen Weckruf.

Bischof Stäblein am Freitag in Potsdam bei Fridays-for-Future-Kundgebung an der Nikolaikirche Quelle: Julius Frick

Mit dem tosenden Applaus des vollen Platzes übergab Bischof Stäblein an Professor Lawrence. Der Forscher unterfütterte die emotionale Rede mit Zahlen und Fakten zur jetzigen Lage. Der Appell an die Politik war derselbe wie der des Bischofs: „Wenn wir das 1,5 Ziel erreichen wollen, müssen wir sofort und entschieden handeln“, natürlich freue sich Professor Lawrence über die hohe Teilnehmerzahl: „Aber ich wünschte, es wäre nicht nötig, dass einer von uns hier stehen muss.“

„Welzow-Süd ganz klar ein Fehler“

Nach den Reden wurden die ersten drei Direktkandidaten des Wahlkreises 61 interviewt – Benjamin Körner von der europaweit antretenden Volt-Partei, Orson Baecker von der Satire-Partei „Die Partei“ und Norbert Müller von der Linken. Während Körner betonte, dass der Klimawandel über Grenzen hinaus zu bekämpfen sei, konzentrierte sich Müller auf den Beitrag den Deutschland und Brandenburg leisten können: „Es kann nicht sein, dass die dreckigsten Kraftwerke Europas auf deutschem Boden stehen, aber erneuerbare Energien auf der Strecke bleiben.“ Auf die Nachfrage, warum Teile der Linkspartei Brandenburg seinerzeit für eine Verlängerung des Tagebaus Welzow-Süd gestimmt haben sagt Müller „das ist ganz klar ein Fehler gewesen.“

Norbert Müller (Die Linke): Die Verlängerung des Tagebaus Welzow-Süd war „ein Fehler.“ Quelle: Julius Frick

Grußworte der Kanzlerkandidaten

Orson Baecker stichelte mit Pointen gegen die große Koalition, übt aber zwischen den Zeilen Kritik an intransparenter Lobbyarbeit und der zunehmenden Verquickung von Politik und Wirtschaft. Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) ließen sich entschuldigen und übersendeten Audio- beziehungsweise Videobotschaften. Letzterer wurde aus Zeitmangel nicht mehr abgespielt – Scholz solidarisierte sich dennoch auf Twitter mit den Demonstranten.

Die FDP hatte laut FFF-Sprecherin Anna Ducksch nicht auf die Einladung reagiert, während die AfD gar nicht erst angefragt wurde: „Wir wollten heute über Klimaschutz diskutieren und mit einer Partei, die aus dem Pariser Klimaabkommen austreten will, brauchen wir nicht mehr zu reden.“ In der Abschlusskundgebung meldeten sich zudem noch Daniel Markgraf (ÖDP) und die freie Kandidatin Lu Yen Roloff zu Wort ebenso Saskia Ludwig (CDU) per Stream – dazwischen spielte die Künstlerin Dota Kehr ein Konzert. Die Veranstaltung endete gegen 15.30 Uhr am Alten Markt.

Von Yunus Gündüz