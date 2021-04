Potsdam

Es steht nicht gut um Potsdams Bäume. Mehr als ein Drittel des Baumbestandes in der Stadt ist einem schlechtem Zustand und akut oder langfristig vom Absterben bedroht. Die Kosten für Baumpflege, Fällungen und Neupflanzungen sind zudem in den vergangenen drei Jahren drastisch gestiegen. Das geht aus dem Baumzustandsbericht hervor, den die Stadt am Freitag vorgestellt hat. Der Bericht untersucht die Entwicklung der Vitalität der Bäume im Stadtgebiet zwischen 2017 und 2020.

Die Ursache für die Entwicklung sehen die Fachleute des Fachbereiche Umwelt und Grünflächen der Potsdamer Stadtverwaltung vor allem in den veränderten klimatischen Bedingungen. Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Jahre, unkalkulierbare Wetterereignisse wie Stürme und Starkregen aber auch die schwierigen Standortbedingungen in Potsdam würden auch in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass eine „Vielzahl von Bäumen unvorhersehbar gefällt werden müssen“, heißt es in dem Bericht.

Ferndiagnose per Satellitenbild

Hinzu kämen zahlreiche negative Einflüsse auf die Bäume, die sich aus ihrer Lage in der Stadt ergeben, wie Lars Schmäh, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Klima, Umwelt und Grünflächen, erklärt. Schlechte und verdichtete Böden, sauerstoffarme Bodenluft, aber auch Streusalz, Beschädigungen durch den Verkehr, Hundeurin und Schädlinge setzen den ohnehin geschwächten Bäume in Potsdam zu.

Flatowturm im Park Babelsberg: Die Bäume im Park leiden stark unter dem Trockenstress. Quelle: Soeren Stache/dpa

Der Baumzustandsbericht geht auf eine Initiative der Grünen in der Potsdamer Stadtverordntenenversammlung aus dem Jahr 2019 zurück. Erstellt hat ihn der Fachbereich Umwelt. Die Grundlage bilden Satellitenbilder, die mit Hilfe des Disease Water Stress Index, einem Indikator für Wassermangel in Bäumen, ausgewertet wurden. Bei Trockenstress ändert sich die Blattfarbe der Vegetation, was in den Satellitenaufnahmen sichtbar wird. So wurden die Vitalitätsveränderungen der unterschiedlichen Baumgruppen und Waldflächen in der Stadt ab 2017 erfasst und dargestellt.

Die Kosten der Trockenheit Mehr als ein Drittel der Potsdamer Bäume hat sich laut Baumzustandsbericht zwischen 2017 und 2020 „ungünstig“ entwickelt. Das heißt, sie weisen hohe Verluste ihrer Vitalität auf. Die Fällungen von Straßenbäumen hat sich seit 2017 mehr als verdoppelt. Mussten 2017 Jahren noch 351 Bäume gefällt werden, stieg die Zahl 2020 auf 765 (2018: 443, 2019: 755). Insgesamt wurden in den vergangenen vier Jahren 2314 Straßenbäume in Potsdam gefällt. Die jährlichen Kosten für Baumpflege, Fällungen und Neupflanzungen stiegen von rund 844.800 (2017) Euro auf 1.832.500 Euro (2020). Die Bewässerung einzelner Bäume mit Hilfe von Wassersäcken kostet die Stadt 100 Euro pro Saison. 2020 gab Potsdam 167.600 Euro dafür aus.

Schwere Schäden auf dem Ruinenberg und im Park Sanssouci

Der Bericht soll in den Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität sowie in die Ortsbeiräte überwiesen und dort vorgestellt werden, um gemeinsam mit der Stadtpolitik die Herausforderungen zu erörtern und die Rahmenbedingungen für weitere notwendige Schritte zu klären.

Besonders schwer von den Folgen des Klimawandels betroffen ist das Gebiet um den Ruinenberg. Hier sind es vor allem die Buchen, die unter der langen Trockenheit leiden. Der sandige und abschüssige Untergrund speichert kaum Wasser, mit drastischen Folgen für die Vegetation. Ein Großteil der Bäume droht abzusterben oder ist bereits tot. Auch die Bäume im östlichen Teil des Parks Sanssouci und die Linden an den Rampen zum Schloss sind mittlerweile stark geschädigt.

Stadt zahlt Millionen für die Baumpflege

Die Baumschäden kommen der Stadt teuer zu stehen. Die Kosten für Baumpflege, Fällungen und Neupflanzungen sind in den vergangenen drei Jahren geradezu explodiert. Von 2017 bis 2020 hat sich der jährliche finanzielle Aufwand von rund 844.800 auf 1.832.500 Euro mehr als verdoppelt. Allein die Zahl der Fällungen von Straßenbäumen aus Gründen der Verkehrssicherung ist von 351 (2017) auf 765 (2020) gestiegen. Insgesamt mussten im untersuchten Zeitraum 2314 Bäume in der Umgebung von Straßen gefällt werden.

Auch die Kosten für die künstliche Bewässerung der Bäume werden in den kommenden Jahren massiv ansteigen. Allein um den derzeitigen Status quo zu erhalten, müsse die Bewässerung drastisch ausgeweitet werden, heißt es im Baumzustandsbericht. Besonders junge Bäume bräuchten in den ersten fünf Jahren eine kontinuierliche Bewässerung. „Wir müssen mehr Wasser an die Bäume bringen“, sagt Lars Schmäh, nur so ließe sich verhindern, dass noch mehr Bäume absterben.

Suche nach resistenten Baumarten

Im Sommer unterstützen bereits Feuerwehr und vereinzelt auch Bürger den Fachbereich bei der Bewässerung der Bäume. Doch der gestiegene Arbeitsaufwand bringt den Fachbereich Grünflächen schon jetzt an seine Grenzen. Schmäh braucht mehr Geld und Personal, um die Bäume vor dem Austrocknen zu retten. Zusätzlich müsse die Stadt ein eigenes Bewässerungssystem entwickeln. „Da werden wir nicht dran vorbeikommen“, sagt er.

Nicht zuletzt wollen Lars Schmäh und sein Team auch verstärkt neue Bäume anpflanzen. „Jeder Baum, der fehlt, ist ein Stück Lebensqualität, das verschwindet“, sagt er. Die Zahl der absterbenden Bäume sei jedoch so groß, dass es derzeit nur darum gehe, den Ist-Zustand zu erhalten. Dabei stellt sich auch die Frage, welche Baumarten den künftigen Herausforderungen gewachsen sind. „Wir suchen derzeit nach geeigneten Arten, die mit den neuen Bedingungen klar kommen“, sagt Schmäh. Welche die richtigen sind, lässt sich heute noch nicht sagen. „Das werden wir in zehn bis 15 Jahren wissen.“

Von Feliks Todtmann