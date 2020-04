Baumsterben in Potsdam: Warum regnet es nicht?

Potsdam

Es regnet nicht. In Potsdam fielen in den letzten zwei Wochen kaum ein paar Tropfen Regen. Stattdessen blauer Himmel und Sonnenschein. Eigentlich sind das gute Nachrichten – wenn da nicht Bäume und Grünflächen wären. Die Sträucher vertrocknen, Bäume sterben ab und werden gefällt – und das schon das dritte Jahr in Folge. Der Schaden ist enorm.

In Potsdam und Berlin wachsen rund 55.000 Bäume der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Fast die Hälfte davon steht im Park Sanssouci für die Umschmeichelung der Schlösser und Figuren in Reih und Glied. Stiftungssprecher Frank Kallensee erklärt: „Die Gärten sind inszenierte Landschaften, deren Bilder es zu bewahren gilt.“ Es gehe nicht darum, den Bestand zu erhöhen, sondern ihn schlicht zu erhalten. Die Baumreihen in den Sichtachsen der Parks lichten sich allerdings.

Anzeige

Baumsterben in Potsdamer Parks

„Nach den beiden Dürrejahren 2018 und 2019 waren Schäden in einem bis dato nicht gekannten Ausmaß zu verzeichnen“, sagt Kallensee. Etwa 1220 Bäume sind seither abgestorben oder gerade dabei. Fast noch einmal so viele Bäume sind stark geschädigt. Allein seit vergangenem Herbst mussten zur Pflege fast tausend Bäume entweder komplett gefällt oder die Kronen eingekürzt werden. Besonders dramatisch: Die Bäume waren zum Teil bis zu 180 Jahre alt. Diese Bäume lassen sich nicht so einfach ersetzen.

Weitere MAZ+ Artikel

„Der Verlust von Altbäumen lässt sich nicht finanziell beziffern, da sie nicht nur einen immensen gestalterisch-räumlichen Wert im Gefüge haben, sondern auch große ökologisch-biologische Ressourcen bieten“, sagt Kallensee. Doch zumindest im Pflegeaufwand lässt sich der Schaden dann doch in Euro festhalten: Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat der Stiftung 2019 rund 760.000 Euro für die Beseitigung der Trockenschäden gegeben. Im Vergleich: Nach dem Sturm Xavier 2018 gab es 250.000 Euro für die entstandenen Schäden.

Stadtbäume leiden

Für die Bäume der Stadt Potsdam sieht es nicht besser aus. Genaue Zahlen, wie viele Bäume verdurstet sind, kann die Verwaltung aktuell noch nicht nennen. Der Bericht dazu sei in Arbeit. Klar ist aber schon jetzt: „Als unmittelbare Folge der Trockenheit in 2018 und 2019 ist bereits erkennbar, dass vielerorts flachwurzelnde Bäume abgestorbenen bzw. offensichtlich stark geschädigt sind“, erklärt Stadtsprecherin Christine Homann. Birken, Weiden und Nadelgehölze, Linden, Ahorne, Rotdorne und Buchen – sie alle sind von der Trockenheit betroffen.

Trockener Boden macht auch den Neupflanzungen zu schaffen. Quelle: Varvara Smirnova

Und dann leiden die geschwächten Bäume auch noch an Krankheiten. Buchen bekommen Schleimflussflecken, werden von Pilzen und Insekten befallen, verlieren ihre Rinde und Faulen. Plantanen die vom Massaria-Pilz befallen sind, werden erst rot, dann rußartig schwarz, ihre Rinde bricht und fällt ab, ebenso die Äste.

Ob das alle Schäden sind, bleibt offen. Christine Homann erklärt: „Da Bäume eher träge auf äußere Einwirkungen reagieren, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Folgen solcher Trockenjahre über einen Zeitraum von mehreren Jahren zeigen werden.“

Darum ist es so schlimm für die Natur

Die Erholung der Bestände in den Schlossparks und in der Stadt hängt von der Bewässerung ab. Nach Regen sah es in den letzten Monaten allerdings seltener aus. Zwar regnet es laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes seit 1881 im Jahresschnitt nicht wirklich weniger, doch war seitdem 2018 nicht nur das niederschlagsärmste Jahr, sondern auch das sonnenscheinreichste. 2019 ist beim Sonnenschein auf Platz sechs und beim Niederschlag unterdurchschnittlich.

Lesen Sie auch: Das waren die kältesten Winter in Brandenburg der letzten 137 Jahre

Frank Kreienkamp, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes erklärt: „Durch die Trockenheit der letzten Jahre sind die Böden sehr trocken. Der letzte Winter hat hier nur wenig Besserung gebracht.“ Das heißt, dass der milde Winter dazu führte, dass die Vegetation zwei Wochen früher als üblich einsetzte. Die Bäume brauchen dabei aber mehr Wasser, als vom Niederschlag tatsächlich im Boden bleibt. Allein in den letzten zehn Tagen ist der Boden zehn Zentimeter in die Tiefe auf 20 Zentimeter ausgetrocknet.

Warum regnet es nicht in Potsdam? Das letzte Mal regnete es in Potsdam am 13. April 0,3 Liter pro Quadratmeter. Einen Tag zuvor waren es immerhin noch 2,7 Liter. Der Deutsche Wetterdienst erklärt, dass es aktuell nicht regnet, weil Deutschland unter einem Hochdruckgebiet liegt. Das gibt es immer wieder. Außergewöhnlich ist, dass es über längere Zeit nicht wander. Eine These zum Klimawandel besagt, dass die Dauer von Wettersituationen durch den Klimawandel erhöht wird. Der Deutsche Wetterdienst kann das durch den aktuellen Stand der Beobachtungen bestätigen.

Die Hauptaufgabe der Stiftung und der Stadt ist aktuell die Bewässerung. Die Stiftung will in ihren Parks den Boden mit Mulchen verbessern nur gezielt mit Schlitzschläuchen und Wassersäcken wässern und setzt auf die Zucht eigener, widerstandsfähiger Bäume. Auch die Stadt setzt auf solche Bäume bei Neupflanzungen. Ob sich der Bestand erholt, ist aber fraglich. „Ein flächendeckendes Bewässern der Altbäume ist nicht realistisch, daher müssen wir die Aufmerksamkeit auf besonders bedürftige Einzelbäume und die Pflanzungen der letzten Jahre richten“, sagt Stadtsprecherin Homann. Gepflanzt wurden allerdings in den letzten Jahren kaum Bäume. In diesem Frühjahr seien aber 212 Pflanzungen nachgeholt worden.

Wassersäcke sollen den Bäumen die Lebensgrundlage sichern. Quelle: Varvara Smirnova

Im vergangenen Jahr war es verboten, die Nuthe oder Havel abzupumpen, um die eigenen Gärten zu bewässern. Aktuell darf das in diesem Jahr noch gemacht werden. Aber auch in diesem Jahr kann sich die Lage durch die Trockenheit schnell ändern.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki