Der Winzerberg von Sanssouci ist nach historischem Vorbild originalgetreu wiederhergestellt, doch der Klimawandel stellt die ehrenamtlichen Gärtner vor Probleme: Es ist hinter der Schutzverglasung oft sogar für Reben viel zu heiß. Zur Bauzeit 1763/64 waren die 300 Meter Fenster das probate Mittel, die königliche Tafel länger mit Trauben zu versorgen, als das unter freiem Himmel möglich war. Jetzt muss man öfter die Fenster zum Lüften öffnen und sucht eine Möglichkeit, dass nicht per Hand erledigen zu müssen.

Automatische Fensterheber

Gefunden hat man jetzt Fensterheber, die von allein funktionieren: Sie dehnen sich bei starker Sonneneinstrahlung aus und heben die oberen Lüftungsfenster an, ohne dass jemand zugreifen oder gar einen Schalter schalten muss. Zum nächsten Sommer möchte der Winzerberg-Verein die kleinen Helfer installiert haben. Das Geld dafür verdient man mit den Bacchus-Stunden, die donnerstags und freitags von 17 bis 20 Uhr stattfinden. Dann setzt bei schönem Wetter fast schon eine kleine Völkerwanderung zum Weinberg ein, dessen Terrassen mit Stühlen besetzt sind. Mit einer wundervollen Aussicht und beeindruckender Ruhe am Rande der verkehrsrauschenden Stadt lassen sich Menschen jeden Alters und verschiedenster Profession nieder zum Reden, Essen, Trinken, Lesen und Musikhören.

61 Sorten Tomaten wachsen am Winzerberg von Sanssouci. Quelle: Rainer Schüler

Die berühmten „Tomatenstullen“ sind die einzige nachwachsende „Währung am Winzerberg“, sagt Chefgärtnerin Monika Lange: Immerhin 61 Tomatensorten gedeihen am Berg.

Dazu kommt eine Grundfinanzierung aus 100 Weinpatenschaften von Bürgern, die zehn Euro im Monat geben, damit einer der Stöcke gepflegt und abgeerntet wird für Trauben zum Verzehr, für Most und den sogenannten Federweißer, einen „noch blubbernden Jungwein“, wie Lange es beschreibt. Rund 300 Stöcke gibt es in 41 Sorten, fast alle historisch und lange Zeit verloren; sie wurden aus erhaltenem Saatgut neu gezüchtet. Um sie kümmert sich als einzige nicht ehrenamtliche Kraft am Berg der ehemalige Schlösserstiftungsgärtner Achim Blocksdorf: „Der ist bei der Stiftung in den Ruhestand gegangen“, erzählt Lange, „und konnte gar nicht so schnell gucken, wie wir ihn für uns begeistert haben!“

Der Winzerberg ist seit 15 Jahren das größte bürgerschaftliche Wiederraufbauprojekt der Baudenkmalpflege Roland Schulze, die zuvor schon die Kirche auf dem Neuendorfer Anger neu auferstehen ließ.

Derzeit läuft am Winzerberg die dritte Finanzierung: die Scheibenpatenschaften. Schon vor 15 Jahren, als der Berg noch eine trostlose Ruinenlandschaft war, bezahlten Bürger für eine oder mehrere Scheiben der Weinzucht-Fenster, 30 Euro das Stück. 6300 Scheiben gibt es; 6000 sind verkauft. Die Oberlin-Werk­stätten gravieren mit Hochdruck die Namen oder Widmungen der Spender und dreimal pro Woche setzen mehrere Freizeitglaser-Teams unter Anleitung von zwei Profis „im Akkord“ signierte Scheiben in die großen Eisenguss-Rahmen der Fensterfelder eine. In zwei bis drei Jahren das beendet sein.

Jede Scheibe ist anders

Das ist zwar eine „Serienproduktion“, doch jede Scheibe ist anders. Die handgefertigten, oft historischen Fenstergitter haben verschieden große Felder, sodass jede Scheibe, in leichter Übergröße angeliefert, passend geschnitten werden muss. Nach einem festgelegten Raster – man will ja jedes Namensglas schnell wiederfinden und ihm die Angaben der Spender im Computer zuordnen können – streichen Männer und Frauen derzeit die Rahmen und kitten Scheiben ein.

Allein der Kit kostet rund 10.000 Euro. Die hatte man anfangs nicht – und so ein handfestes Problem, doch einen Tag nach der niederschmetternden Auskunft eines Glasers „flatterte“ eine Auszeichnung ins Haus der Denkmalpflegefirma Roland Schulze, die das bürgerschaftliche Winzerbergprojekt betreibt. Das Preisgeld reichte für den Kit.

Von Rainer Schüler