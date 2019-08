Innenstadt

Am Freitag in einer Woche soll die Unterschriftensammlung für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen am Klinikum „Ernst von Bergmann“ beginnen. Das bestätigte Jörg Kwapis, Vertrauensmann des Bürgerbegehrens, auf MAZ-Anfrage.

Ziel der Initiative, die von Mitarbeitern der Klinikgruppe, Patienten und Angehörigen getragen wird, ist die Rückkehr der Gesellschaften in die Tarifbindung des Kommunalen Arbeitgeberverbands. Dazu müssen mindestens 15000 Unterschriften gesammelt werden.

„Wir wollen sofort loslegen und auf die Straße“

Derzeit überarbeitet die Initiative noch die Formulierung ihrer Forderungen, damit diese den gesetzlichen Ansprüchen genügen. So muss die komplizierte Struktur der Klinikgruppe, bei der auch der Landkreise Potsdam-Mittelmark sowie die Städte Brandenburg an der Havel und Forst in der Lausitz mitreden, berücksichtigt werden. „Wir wollen sofort loslegen und auf die Straße. Uns fehlt nur noch die Kostenschätzung, die uns der Oberbürgermeister bis zum Ende dieser Woche fest zugesagt hat“, erklärt Kwapis.

Klinikum kann Mehrkosten nicht allein tragen

Denn das Bürgerbegehren kann rechtlich einwandfrei nur dann durchgeführt werden, wenn den Unterzeichnern auch klar ist, welche finanziellen Folgen die Rückkehr in die Tarifbindung hat. Das Klinikum sprach zuletzt von jährlich rund vier Millionen Euro zusätzlicher Kosten. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) wollte sich am Mittwochabend im Hauptausschuss nicht festlegen und sprach von einem „größeren Millionenbetrag“. „Das Klinikum kann die zusätzlichen Kosten nicht aus eigener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit aufbringen“, sagte Schubert, der durch sein Amt auch Mehrheitsgesellschafter des Klinikums ist.

Die Bedingungen für die Mitarbeiter des Ernst-von-Bergmann-Klinikums sollen verbessert werden. Quelle: Varvara Smirnova

Stattdessen müsste einerseits die Stadt Potsdam die zusätzlichen Mittel dauerhaft an das Klinikum zahlen. Andererseits stellte er klar: „Das Land muss die Anker-Krankenhäuser in Brandenburg mit Investitionsgeldern ausrüsten.“ Er kündigte für Ende August eine gemeinsame Gesprächsrunde mit den Vertretern aus Forst, Brandenburg an der Havel und der Mittelmark an und warnte davor, dass innerhalb der Klinikgruppe unterschiedliche Lohn- und Arbeitsbedingungen entstehen.

>>> Bürgerbegehren fürs Bergmann-Klinikum

>>>Linke will Zuschüsse fürs Klinikum

>>>Potsdamer Klinikum kämpft um Landesförderung

Von Peter Degener