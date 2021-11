Innenstadt

Isabel Keßler hatte keinen guten Start: Schon an ihrem zweiten Schultag fiel die 7-Jährige von einem Reck im Schulhort. „Der Bruch sah aus wie ein Mäander“, erzählt ihre Mutter Antje: „Das sah schon beim Hingucken schmerzhaft aus.“ Der Übergang von den Kita-Spielgeräten zu denen der Schule sei ein Übergang, mit dem viele gar nicht rechnen.

Als Antje Keßler Isas Bruder aus der Kita holen wollte, kam der Anruf, den keine Mutter und kein Vater haben möchten: „Ihr Kind hatte einen Unfall.“ Ein Krankenwagen musste kommen.

„Snoopi“ nannte sich der Notarzt – ein ganz relaxter Kerl, der Isa schon die ersten Ängste nahm. Mit Blaulicht brachte man das Kind ins Krankenhaus, weinend, den Unterarm provisorisch ruhig gestellt; Elle und Speiche waren durch. Noch am selben Tage wurde das Mädchen operiert; man fixierte die gebrochenen Knochen mit elastischen Nägeln. Ganz neu war Isabel sowas nicht: Vor drei Jahren war sie mal unsanft die Treppe hinuntergekullert, wie die Mama sagt: Der andere Arm war damals auch gebrochen und zu einem „S“ verbogen. Nun also war der rechte Arm ganz durch.

Clowns-Besuch am zweiten Tag

Die OP lief gut, und schon am Tag danach im Bergmann-Klinikum, hatte Isa, wie sie selbst sich gerne nennt, überraschenden Besuch: Es war ein Mittwoch und der Tag der Klinik-Clowns. Mit ihren typischen roten Nasen, die der Organisation den Namen Rote Nasen geben, kamen zwei weibliche Clowns ins Zimmer, witzelten, schwatzten um die Wette, fanden die Ausgangstür nicht wieder und verirrten sich im Klo. Isabel war einfach nur begeistert; einen echten Clown hatte sie noch nie gesehen, und nun waren zwei davon zum Greifen nah.

Ein Vierteljahr danach hat sie am Dienstag schon wieder ihren Spaß: diesmal mit „Dr. Meerjungblau“. Der trägt eine rote Nase über seiner dunkelblauen Atemmaske, die nur die Augen lachen lässt und seine Hände. Am Tag, als man Isabel die Nägel wieder aus den Knochen ziehen will, beschäftigt er das kleine Mädchen vor der O-Pe-Ra-Tion mit allerlei Klamauk und Zaubereien.

Im Nachthemdchen sitzt Isa kurz nach sechs Uhr unter ihrer Decke auf einer Krankenliege im Vorbereitungsraum, um fünf ist sie schon aufgestanden; ihr wird langweilig. In ihrer Nase steckte ein Papiertuch, um das Nasenbluten aufzuhalten, das sie plötzlich hatte. Die Tür schwingt auf; ein sonderbarerer Kopf schaut um die Ecke: „Bin ich hier richtig?“ Die blauweiße Stoffmütze über den Augen, steckt der Clown in hellblauen Kliniksachen, buntkarierten Socken und roten Clogs, eine Minimini-Gitarre auf dem Rücken, eine Ukulele, die spielt er auch und singt Stehgreifverse.

Isabel hat ein Papiertaschentuch in der Nase; Dr. Meerjungblau steckt sich prompt Tücher in die Ohren. Quelle: Rainer Schüler

Das Papiertuch in Isas Nase findet er so richtig cool und steckt sich welche in die Ohren. Doch nun hört er schlecht und schmeißt sie lieber weg, nur wohin? Die große runde Brille rutscht ihm von der Nase, auf zehn verschiedene Arten setzt er sie falsch wieder auf. Lisa muss ihm sagen, wie das geht. Fast blind, wie er sich gibt ohne sein Nasenfahrrad, irrt er mit erhobenen Armen durch das Zimmer und sucht den Mülleimer – Isa dirigiert den Tolpatsch geduldig: „Du musst die Brille richtig rum aufsetzen, sonst nützt die nichts“. Als er sich setzen will nach der anstrengenden Mülleimersuche, fällte er mit den Armen rudernd auf den Po....

Zur Galerie Dr. Meerjungblau heißt im wahren Leben Sören Kaspersinski, lebt in Berlin und Vater von zwei Zwillings-Söhnen. Im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ nimmt er Kindern die Angst vor Operationen.

Dinge will dieser Meerjungblau erscheinen und verschwinden lassen, die bunten Punkte auf dem Nachthemd etwa, sogar Menschen, doch Isa durchschaut ihn immer: Schwester „Antje Komme gleich“ ist ganz von allein gekommen und wieder raus gegangen; das bunte Perlenarmband hat der blaue Clown aus seinem roten Köfferchen gezogen, und der große rote Punkt auf der Ampel an der Zimmertür war schon vorher da; er ist auch viel zu groß, um von ihrem Hemd zu stammen.

Klinik-Clown hilft buchstabieren

Seinen Namen auf dem Schild am Hemd soll sie buchstabieren. „Ich kann die kleinen Buchstaben noch nicht“, sagt sie. „Und ich nicht die großen“, kontert er. Gemeinsam bekommen sie das hin, und immer, wenn Isabel erfolgreich ist, drückt „Meerjungblau“ die blaue Blume auf seiner Brust: „Du bist das Tollste, was es gibt!“ schnarrt die Blume – ein Kompliment gibt fortan das andere und macht die kleine Isabel ein wenig stolz. Und ganz stolz wird sie, wenn sich auf dem langen Weg zu den OP-Sälen alle Ärzte und Schwestern verbeugen: „Achtung“, ruft Meerjungblau: „Die Prinzessin kommt!“ Kurz, bevor Isabel zwei Stunden später im OP-Saal hinüberdämmert in die Vollnarkose, fällt lachend sie ihr Urteil über „Meerjungblau“: „Du bist ein mieser Zauberer!“ Der Clown nimmts mit Humor.

Was sind die Roten Nasen? Auf einfühlsame Art bringen die Clowns Humor und Hoffnung ins Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen und sogar in Katastrophengebiete und stärken die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Erwachsenen in Notlagen. Die Clownsgehen in Flüchtlingsheime genauso wie auf pädiatrische Krankenstationen und in Klinikbereiche wie Onkologie oder Kardiologie als Helfer am Tag einer Operation.

„Man muss die Kinder übernehmen lassen“, sagt Meerjungblau, nachdem er Isabel in den OP begleitet und sie von der Narkosespritze abgelenkt hat. Er hat sie gespannt gemacht auf seine „Kumpels in den grünen Hemden, die von der Na-Ko-Se, und hat ihr erzählt, warum der Gips erst heiß wird, wenn man den Arm damit umhüllt und dann wieder kalt.

Schlauer als Erwachsene

„Die Kinder sollen denken, dass sie schlauer sind als wir Erwachsenen.“ Sowas lernt man als Clown, er hat es in der Schweiz gelernt. Bei den Roten Nasen müsse jeder Clown eine künstlerische Vorbildung haben, sagt er.

Klinik-Clown Dr. Meerjungblau heißt eigentlich Sören Kaspersinski. Quelle: Rainer Schüler

Polina Borissowa aus Potsdam etwa, die schon mehrfach in Horrorflüchtlingslagern auf Kreta und in der Ukraine war, ist eine begnadete Musical-Sängerin. „Das mit den Lagern könnte ich nicht machen“, gibt „Meerjungblau“ zu, der eigentlich Sören Kaspersinski heißt, aus Norddeutschland stammt, in Berlin lebt und Vater von zwei acht Jahre alten Zwillingen ist, eineiigen sogar. „Von hinten, von oben und der Seite keine Chance“, gesteht der 45-jährige „Gesundheitsclown“ – so nennt sich sein Beruf: Aber von vorne hält er die beiden auseinander.

Humor kann anstrengend sein

Der humorige Beruf, der auch mal sehr anstrengend sein kann, führte ihn und andere seiner Art bislang stets mittwochs in das Bergmann-Klinikum zur Vor-Op-Bespaßung. Und weil Kinderklinikchefin Petra Degenhardt und ihr Anästhesisten-Team die Clowns großartig finden, kommen die jetzt auch am Dienstag. „Am liebsten wäre es uns und den Ärzten“, sagt Kaspersinski, „wenn wir jeden Tag zu den Kindern kommen und die Ängste nehmen können vor der OP.“ Er ist guter Hoffnung, dass irgendwann man klappt.

Von Rainer Schüler