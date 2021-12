Kliniken, Rettungsdienst, Strom- und Wasserversorgung: Potsdams Infrastruktur bereitet sich auf Omikron-Engpässe vor

Potsdam

Omikron kommt – aber was bedeutet das für Potsdam? Die kritische Infrastruktur zeigt sich vorsichtig optimistisch, der kommenden, von Experten als dramatisch eingestuften Welle gut vorbereitet gegenüberzutreten.

„Bislang sind wir gut durch alle Corona-Wellen gesegelt“, teilt etwa die Brandenburger Polizei mit. „Darüber hinaus hat die Polizei interne Vorbereitungen getroffen und Gespräche geführt, so dass wir bei entsprechender Entwicklung der pandemischen Situation agieren können.“ Derzeit seien landesweit nur etwa zwei Prozent der Beamten coronabedingt nicht im Dienst.

Feuerwehr hat Unterstützung von Freiwilligen

Deutlich höher ist der Krankenstand bei den Kollegen der Feuerwehr. „Aktuell liegt der Krankenstand bei knapp 14 Prozent und ist als hoch einzustufen“, sagt Stadtsprecherin Christine Homann, betont aber zugleich, dass nur ein einziger Ausfall auf eine Corona-Quarantäne zurückgehe. Grundsätzlich sei auch die Erstversorgung durch Rettungsdienst entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gesichert – Hilfe binnen 15 Minuten in 95 Prozent aller rund 20.000 Einsätze in der Stadt pro Jahr.

Allerdings könnten die Besetzungen der Fahrzeuge reduziert werden. Doch auch auf den schlimmsten Fall hat sich die Feuerwehr vorbereitet: „Bei einer Unterschreitung der Minimalbesetzung wird einerseits – und wir sprechen dann hier von einem Katastrophenfall – auf die Hilfsorganisationen und die Freiwilligen Feuerwehren zurückgegriffen und andererseits die Einsätze nach Priorität abgearbeitet“, so die Stadtsprecherin.

Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ behandelte am Dienstag 41 Covid-19-Patienten, davon zwölf auf der Intensivstation. Die Lage sei stabil, sagt Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt. Er gehe auch davon aus, dass die Lage über Weihnachten und Silvester stabil bleibt. „Erste Modellierungen zeigen, dass wohl Mitte bis Ende Januar auf Grund der Verbreitung der Omikron-Variante mit steigenden Hospitalisierungszahlen zu rechnen ist. Darauf stellen wir uns ein und beobachten und bewerten die Lage kontinuierlich“, so Schmidt. „Doch verlässlich kann niemand vorhersagen, wie schnell sich Omikron verbreitet, wie viele Menschen stationär behandelt werden müssen.“ Zuallererst setze das Klinikum – wie alle anderen kommunalen Unternehmen – auf Hygiene, Impfungen und Kontaktverfolgung im Infektionsfall.

Kliniken: noch weniger Kapazitäten möglich

„Zudem werden Mitarbeitende anderer Bereiche auf den Covid-Stationen trainiert, um im sogenannten Tandem-Konzept insbesondere auf den Covid-Intensivstationen zu helfen, sollte hier Personal ausfallen“, erklärt Hans-Ulrich Schmidt die vorbereitenden Maßnahmen. Rekrutiert werden die Mitarbeitenden von den Stationen, die auf Grund der reduzierten planbaren Eingriffe geschlossen werden mussten. „Wenn die Fallzahlen weiter steigen oder es zu einem erhöhten Personalausfall kommen sollte, hätte dies zur Folge, dass weitere Versorgungsbereiche und auch OP-Kapazitäten weiter eingeschränkt werden müssen.“ so Schmidt.

Am St. Josefs-Krankenhaus beobachtet man ebenfalls die Beschleunigung des Infektionsgeschehens, „ausgerechnet kurz vor dem Weihnachtsfest. Wir haben als Krankenhaus und als Anfahrtspunkt für Notfälle einen Versorgungsauftrag, dem wir mit all unserer Kraft gerecht werden wollen – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche“, sagt Sprecher Benjamin Stengl. Die Personallage sei angespannt. „Da die Personalressourcen endlich sind, bleibt uns am Ende nur eine Konzentration des Leistungsgeschehens auf das Wesentliche und absolut Notwendigste. Das wäre der worst case, den wir hoffentlich nicht erleben müssen.“

Verwaltung befürchtet Einschränkungen

Zugleich ist die Lage im Gesundheitsamt „aktuell moderat, aber angespannt, da durch die vorhergesagte Omikron-Infektionslage mit einem rasch steigenden und diffusen Infektionsgeschehen gerechnet wird“, so Stadtsprecherin Homann. Die sonstigen Verwaltungseinheiten wie Ordnungsamt und Bürgerservice seien derzeit einsatzfähig. Aber auch hier: „Für den Fall des massiven Ausfalls von Mitarbeitenden muss auch damit gerechnet werden, dass mitunter nicht alle Aufgaben zeitgerecht erfüllt werden können.“

Im Fall von bürgernahen Services der Verwaltung mag ein Ausfall unangenehm sein, im Fall der Energie- und Wasserversorgung könnte es dagegen sehr schnell gefährlich werden. Stadtwerkesprecher Stefan Klotz sagt, bei der Sicherstellung der kritischen Infrastruktur gelte das Prinzip der Prioritäten. „Beispielsweise gibt es in der Energie und Wasser Potsdam und der Netzgesellschaft Potsdam Ersatzleitwarten für das Heizkraftwerk und den Netzbetrieb, damit im Falle von Erkrankungen einer Besatzung sofort gesunde Ersatzkräfte an einem anderen Standort übernehmen könnten.“

Strom, Wasser, Bus und Bahn

Diese Ersatzleitwarten seien betriebsfähig und gerade zum Wochenanfang wieder hochgefahren worden. „Außerdem wurden alle notwendigen Maßnahmen zur Kasernierung von Mitarbeitenden aus den versorgungskritischen Bereichen der EWP wieder hochgefahren. Dies ist eine sehr drastische anmutende, aber sinnvolle Maßnahme zur Kontaktvermeidung in diesem Bereich, die der Sicherstellung der Versorgung dient.“

Bei den Verkehrsbetrieben liegt die oberste Priorität bei Leitstelle, Stromversorgung, Gleisbau, Werkstatt und Disposition. Auf Straße und Schiene sollen die Stammlinien so lange wie möglich einsatzfähig bleiben: „Die Tramlinien 91, 92 und 96, die Busse 605 und 638 und die Schülerbeförderung“, erklärt Klotz.

Auch der Einzelhandel wird trotz der immer schnelleren Ausbreitung der Omikron-Variante von Corona nicht zusammenbrechen, glaubt Rewe-Händler Siegfried Grube. „Schon gar nicht mein Markt in Potsdam“, sagte er am Dienstag der MAZ: „Wir tun alles Menschenmögliche bei der Einlasskontrolle und im Markt, um den Zustrom der Kunden zu steuern und die Einhaltung der Hygieneregeln zu garantieren. Ich möchte nicht in das große Stöhnen der Anderen einfallen.“ Deutschland habe 16 Zentrallager mit Waren des täglichen Bedarfs, und auch die großen Einzelhandelsunternehmen hätten zentrale Lager, erklärte Grube. Es gebe in allen Unternehmen gute Logistiker, die dafür sorgen können, dass immer genug Personal an den richtigen Stellen ist. Bei Personalnöten in der Verteilung könne auch Personal aus den Verwaltungen in die Lager beordert werden.

