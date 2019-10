Warnung vor Dauerdefizit

Innenstadt

Führt eine erneute öffentliche Tarifbindung das Krankenhaus dauerhaft in die Verlustzone? Sollte das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ seine Beschäftigten wieder nach öffentlichem Tarif bezahlen, würde das Klinikum über kurz oder lang ein Defizit bis zu mehr als einer Million Euro jährlich einfahren. Dies erläuterte Steffen Grebner, Geschäftsführer der Klinikum „ Ernst von Bergmann“ GmbH, am Mittwoch vor den Stadtverordneten im Hauptausschuss. Er stellte die Auswirkungen lediglich für den Standort Potsdam dar; nicht für die anderen Unternehmensbeteiligungen innerhalb und außerhalb von Potsdam.

Wie berichtet, streben die Stadtverordneten die Rückkehr des Klinikums in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst an. Zudem läuft derzeit ein Bürgerbegehren für die Tarif-Rückkehr des Bergmann-Klinikums mit all seinen Tochter-Gesellschaften. Bislang hat das Klinikum mit einem Haustarif operiert.

Die schrittweise Rückführung des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ in den Tarifvertrag würde ein jährliches Defizit von bis zu 1,1 Millionen Euro nach sich ziehen, sagte Grebner vor den Stadtverordneten am Mittwoch.

Er machte zwei Konsequenzen deutlich: Zum einen wäre das Krankenhaus nicht mehr in der Lage, notwendige Investitionen in dem Umfang vorzunehmen, wie das in den Vorjahren noch möglich war. Das heißt: Das Klinikum könnte nur Erhaltungsaufwendungen und die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben – zum Beispiel Brandschutzmaßnahmen oder Arbeitsschutz – finanzieren. Das Krankenhaus müsste technologisch zurückfahren; Innovationen wie der im Vorjahr vorgestellte OP-Roboter würden in weite Ferne rücken. Die zweite Konsequenz eines dauerhaften jährlichen Verlustes durch Rückführung in den öffentlichen Tarifvertrag wäre eine drohende Überschuldung des Unternehmens. In diesem Zusammenhang erinnerte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) daran, dass derzeit zwölf Prozent aller deutschen Krankenhäuser von Insolvenz bedroht sind.

Derzeit kann das Klinikum laut Grebner die Personalkosten stemmen und ein Mindestmaß an Investitionen. In Zukunft stünde man dann vor der Entscheidung, entweder in die Personalkosten oder in die dringend notwendigen baulichen und medizintechnischen Maßnahmen zu investieren. Bislang hat das Klinikum 61 Millionen Euro aus eigenen Mitteln investiert. Notwendig wären weitere 21 Millionen – diese wären aber nicht mehr aus eigener Kraft zu stemmen.

Götz Friederich ( CDU) warnte in der Diskussion davor, dass das Klinikum bei einer Rückkehr in die öffentliche Tarifbindung zu einem finanziellen Fass ohne Boden für die Stadt werden könnte – ein Zuschussbedarf könnte den Stadthaushalt jährlich massiv belasten. „Das muss einem klar sein, wenn man so etwas beschließt.“ Er erwarte, dass diese Fakten klar benannt und auch so zur Vorlage gemacht werden. „Immerhin müssen die Stadtverordneten eine derartige Entscheidung vor den Bürgern vertreten, der Oberbürgermeister hat dies gegenüber Stadt und Gesellschaft zu verantworten und der Geschäftsführer haftet“, sagte Friederich. „Die Andere“-Fraktionsvorsitzende Jenny Pöller wies auf die Auswirkungen einer schlechten Bezahlung hin: Wenn man gutes Personal wolle, müsse man es auch entsprechend entlohnen können. Janny Armbruster (Grüne) formulierte die Erwartung, dass die neue Landesregierung die notwendigen Investitionsmittel zur Verfügung stellt. Auch Schubert bekräftigte die Unterstützungsforderung an das Land. Laut Grebner gab es 2008 zuletzt größere Investitionszuschüsse für das Klinikum.

Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) hakte nach, wann die Beschlussvorlage zur Rückkehr in die öffentliche Tarifbindung vom Oberbürgermeister vorgelegt wird. Schubert erklärte, dass die Abteilung Beteiligungssteuerung – sie betreut alle städtischen Gesellschaften – eine Vorlage für einen Gesellschafterbeschluss entwerfen soll. Das wird voraussichtlich bis Dezember dauern, so dass frühestens in der Januar-Sitzung der Stadtverordneten darüber beraten wird.

Wie berichtet, hat die Geschäftsführung des Klinikums einen Vorschlag zur schrittweisen Angleichung des Tarifvertrages für die nichtärztlichen Beschäftigten des Klinikums an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes vorgelegt.

