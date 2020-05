Millionen-Krise: Klinikum schließt Kündigungen aus

Potsdam

Nachdem bekannt geworden ist, dass städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ auf ein millionenschweres Defizit zusteuert, bangen Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze.

Noch im Interview mit der MAZ Anfang Mai hatten die Interimsgeschäftsführer zwar eingeräumt, dass die wirtschaftliche Situation angespannt ist, sie versicherten aber auch dass, es keine Kündigungen geben würde – wie stehen sie heute zu dieser Aussage? „Daran hat sich nichts geändert“, sagt Kliniksprecherin Damaris Hunsmann. – Das Klinikum schließt zum jetzigen Zeitpunkt also betriebsbedingte Kündigungen aus.

Derzeit beschäftigt die Klinikgruppe „ Ernst von Bergmann“ inklusive aller Tochtergesellschaften nach eigenen Angaben 4.607 Mitarbeiter. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sei es laut Damaris Hunsmann zu keiner einzigen betriebsbedingten Kündigung gekommen „und es ist auch keine geplant“. Dennoch hat sich das Klinikum in den vergangenen Wochen von Mitarbeitern getrennt und auch Mitarbeiter haben dem Klinikum den Rücken gekehrt.

Neun Kündigungen „individuell bedingt“

Seit dem 1. April (bis heute) habe die Klinikgruppe insgesamt neun Kündigungen ausgesprochen – alle individuell bedingt, wie es heißt. Dies entspreche knapp 0,2 Prozent aller Mitarbeiter. Seit April haben laut Damaris Hunsmann zudem 37 Personen selbst gekündigt – 0,8 Prozent aller Mitarbeiter. Die Klinikgruppe verzeichnet seit 1. April bis einschließlich August 30 Aufhebungsverträge (0,6 Prozent). Obendrein enden im Zeitraum vom 1. April bis 1. September insgesamt 91 befristete Arbeitsverträge (1,97 Prozent aller Arbeitsverträge), etwa in den Servicegesellschaften. „Ganz grundsätzlich: Gesundheits- und Krankenpflege-Mitarbeiter werden auf Basis eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses beschäftigt“, betont Damaris Hunsmann.

Wie berichtet, hatte die Übergangsgeschäftsführer Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt im Hauptausschuss am Mittwochabend im nicht-öffentlichen Teil erstmals konkrete Zahlen zu den durch die Corona-Krise und die Rückkehr in den Tarif zu erwartenden Einbußen genannt. Nach MAZ-Informationen kalkuliert die neue Geschäftsführung mit einem Gesamtverlust von 66 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren.

Von Nadine Fabian