Klinikums-Begehren bricht alle Rekorde

An dem doppelten Bürgerbegehren für eine faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen an den Unternehmen des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ haben sich mehr als 35.000 Potsdamer beteiligt.

Das gab Jörg Quapis vom Bündnis „Gesunde Zukunft Potsdam“ am Montag vor der Übergabe der Unterschriften an den Potsdamer Wahlleiter Michael Schrewe bekannt.

Laut Quapis beteiligten sich 17.626 Potsdamer am Bürgerbegehren für eine faire Bezahlung sowie 17.630 Potsdamer am Begehren für bessere Arbeitsbedingungen. Vielen Unterzeichnern sei nicht bekannt gewesen, das im Klinikum nicht nach Tarif gezahlt wird, sagte er.

Das Bürgerbegehren sei das größte seit 1989 in Potsdam. Parallel zur anstehenden Prüfung des Begehrens durch die Kommunalaufsicht wollen die Initiatoren die Forderungen des Begehrens in Antragsform an die Stadtverordneten übermitteln. Mit einem Stadtverordnetenbeschluss könne das Verfahren wirksam beschleunigt werden, sagte Quapis.

Alternativ stünde bei Bestätigung durch die Kommunalaufsicht als nächster Schritt die Einleitung eines Bürgerentscheid an, bei dem die Potsdamer an die Wahlurnen gerufen würden.

