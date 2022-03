Potsdam-Babelsberg

„Die Fenster haben ordentlich gerumpelt.“ „Mein Zimmer hat gewackelt.“ „Ich hab eine Art Druckwelle gespürt.“ Das waren die ersten Reaktionen auf Twitter, als die Potsdamer Feuerwehr mitteilte, zu einem Brand nach Babelsberg auszurücken.

Das Feuer war in der Fritz-Zubeil-Straße ausgebrochen, bestätigte die Leitstelle Nordwest in der Potsdamer Hauptfeuerwache auf MAZ-Anfrage. Das war gegen 22.30 Uhr. Die Berufsfeuerwehr und die Babelsberger Feuerwehr, die einen Standort in derselben Straße hat, rückten aus.

Reifenlager einer Autovermietung betroffen bei Brand in Potsdam

Nach ersten Erkenntnissen sollte ein Schuppen oder Lagerhaus brennen. Woher die mutmaßliche Explosion gekommen sein könnte, stand zunächst nicht genau fest.

Wie die Feuerwehr später mitteilte, war das Feuer in einem Reifenlager ausgebrochen. Der Brand erstreckte sich auf eine Fläche von etwa sechs mal zehn Meter. Betroffen ist eine Autovermietung. In der Fritz-Zubeil-Straße gibt es mehrere Kfz-Anbieter.

Die genaue Brandursache muss noch zu klären sein. Ebenso die Ursache der Detonation.

Von Alexander Engels