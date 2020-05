Initiative Sicherer Hafen: knappes Votum

Bad Belzig

Der Kreis Potsdam-Mittelmark wird „Sicherer Hafen für Menschen auf der Flucht“. Der Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen sowie von Linken und Piraten hat am Donnerstag eine knappe Mehrheit erhalten. In namentlicher Abstimmung sprachen sich 23 Abgeordnete für die Mitwirkung in dem kommunalen Bündnis aus. 21 waren dagegen.

Zuvor gab es eine emotional geführte Kontroverse. Außerdem zeigten das Aktionsbündnis „Weltoffenes Werder/ Havel“ und Mitstreiter vom Infocafé „Der Winkel“ in Bad Belzig Flagge für das letztlich erfolgreiche Anliegen. Im Umfeld der Albert-Baur-Halle, wo die Sitzung stattfand, wurden aber auch Aufkleber mit der Aufschrift „Refugees not welcome“ (Flüchtlinge nicht willkommen) entdeckt und entfernt.

Seebrücke-Aktivisten sind umstritten

Der Landkreis soll nunmehr bereit sein, zusätzlich zu den amtlich zugewiesenen Asylbewerbern auch Flüchtlinge aufzunehmen, die aus Seenot gerettet werden. Zunächst geht es darum, unbegleitete Kinder aus den Lagern an der griechischen Küste eine Perspektive hierzulande zu geben. Dafür warb Ulrike Wunderlich von den Bündnisgrünen. „Das wäre eine Verteidigung der Werte der Europäischen Union“, sagte sie wohl wissend darum, dass gerade die Aktivitäten der „Seebrücke“-Protagonisten im Mittelmeer umstritten sind.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand jedoch die unterschiedliche Bewertung dessen, was zwischen Havel und Fläming gerade an Integration geleistet werden kann. „Wir können nicht den Städten und Gemeinden die Vorgaben machen, die sie dann allein erledigen müssen“, erklärte Parlamentschefin Mirna Richel ( CDU). Die Politiker sollten –selbst in guter Absicht –nicht die Sorgen der Menschen vor Ort außer Acht lassen, lautete ihr Appell.

Linke beklagen „Unmenschlichkeit“

„Wenn mehr Menschen ankommen, werden wir auch noch mehr schaffen –aber nicht außerhalb der vorgeschriebenen Regeln“, meinte Hans-Peter Goetz ( FDP). „Die Kinder sind da –nicht zu helfen, wäre einfach unmenschlich“, befand Harald Muhsack von den Linken. Während Roland Büchner von den Freien Wählern, Bauern und Bürgern und Claudia Kimpfel ( AfD) einschätzten, dass die Grenzen der Hilfsbereitschaft unter den aktuelle Voraussetzungen erreicht sind, wundert sich Michael Klenke ( SPD). „Es kann doch kein Problem sein, in einer 200.000-Einwohner-Gemeinschaft drei Hand voll Jugendliche unterzubringen“, sagt er.

Tatsächlich hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark gerade acht Kinder auf Anfrage des Bundesinnenministeriums aufgenommen. „Maximal noch zwei Plätze gibt es noch –mehr geht kurzfristig nicht“, bestätigt Fachbereichsleiter Bernd Schade. Doch die Parlamentarier haben beschlossen, dass die Verwaltung nochmals Quartier für sieben Heranwachsende zu besorgen hat.

Landrat pragmatisch statt populär

Das ist offenkundig schwierig. „Denn selbst die Stadt Potsdam, die das Thema populär auf der Fahne trägt, konnte zuletzt gerade fünf Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen anbieten“, berichtet Landrat Wolfgang Blasig ( SPD). „Ich würde –mit weniger Trommelwirbel –gern mehr helfen“, sagt der Verwaltungschef.

Indes plage ihn die Sorge der Unterbringung der für Herbst avisierten Menschen aus der zentralen Aufnahmestelle. Schon jetzt sei es in den Heimen eng und Hygieneregeln von den Bewohnern kaum einzuhalten. Stand jetzt müssten wohl einige bei Ankunft in Potsdam-Mittelmark in die Obdachlosigkeit entlassen werden.

Von René Gaffron