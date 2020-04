Rezept vom Potsdamer Spitzenkoch: So macht der Italiener seine Spaghetti

Potsdam

Die Kunst des heutigen Gerichts liegt in seiner Simplizität. Und genau diese ist der Grund, weshalb ich großen Respekt davor habe, es für Familie und Freunde zu kochen. Ein kleiner Fehler macht aus einer perfekten Portion „Cacio e Pepe“ einen Teller Spaghetti mit Pfeffer.

Vom italienischen Perfektionismus in Bezug auf ihre Pastagerichte hat wohl jeder schon einmal gehört. Als ich vor ein paar Jahren im Auftrag von Tim Raue sein Lokal in St. Moritz mit eröffnen durfte, ist mir diese zum ersten Mal live begegnet.

Unterwegs im Pop-Up Restaurant „the K by Tim Raue “

Im berühmten Kulm Hotel war ich zwei Monate lang als Küchenchef verantwortlich für die Küche im Pop-Up Restaurant „the K by Tim Raue“. Eine tolle Erfahrung, und in der großen Küche, die sich alle Restaurants des Hotels teilen, war ich plötzlich der einzige Deutsche unter 50 Italienern.

Kaum ein Kollege sprach deutsch oder englisch. Da uns aber alle die gleiche Liebe zum Beruf verband, fanden wir immer einen Weg, uns in der Küche zu verständigen.

„Una porzione di cacio e pepe per favore“

Den Pass für unser Gourmet Restaurant teilten wir uns mit dem Pasta- und Pizza-Restaurant des Hotels, in dem mit einer unglaublichen Leidenschaft echte italienische „Mama-Küche“ gekocht wurde. Schnell bauten wir ein freundschaftliches, kollegiales Verhältnis auf und natürlich schob man sich gegenseitig auch ab und zu eine Portion Essen zu.

Rezept für Cacio e Pepe von Spitzenkoch Christopher Wecker aus der Villa Kellermann in Potsdam. Quelle: privat

Eines Tages stand mitten in einem stressigen Abendservice eine Pfanne mit einer kleinen Portion „Cacio e Pepe“ vor mir. Ich probierte sie und war begeistert. So ein simples Gericht, aber so ein fantastischer Geschmack! Die Balance aus schwarzem Pfeffer, dem würzigen Käse und der auf den Punkt gekochten Pasta war perfekt. Ich hätte sie am liebsten jeden Abend gegessen. Den Satz „Una porzione di cacio e pepe per favore“ habe ich danach ziemlich schnell in meinen Wortschatz aufgenommen.

Kurz vor dem Ende der Wintersaison und meiner Heimreise nach Berlin bat ich natürlich noch um das echte römische Rezept und die korrekte Zubereitungsart für dieses Gericht und heute teile ich es gern mit Ihnen. Es gibt dabei aber keine Mengenangaben, da ein echter Italiener selbstverständlich alles locker aus der Hüfte kocht.

So geht das Rezept :

Für die „Cacio e Pepe“ zunächst zwei Teelöffel zerstoßenen Pfeffer in einer tiefen Pfanne anrösten und anschließend in eine Schüssel geben.

Danach die Spaghetti in stark gesalzenem Wasser in derselben Pfanne kochen, sodass, wenn sie fast al dente sind, nur noch etwas Wasser übrig ist (diesen Teil muss man zugegebenermaßen ein paar Mal üben bis er sitzt).

Den schwarzen Pfeffer zu den Spaghetti geben. Dann die Pasta ständig rühren, damit die Stärke der Nudeln das Wasser zu einer Soße bindet. Zum Schluss in mehreren Portionen geriebenen reifen Pecorino dazu geben, bis sich die Pasta mit dem Käse und dem Pfeffer perfekt verbunden hat.

Von Christopher Wecker