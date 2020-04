Rezept vom Potsdamer Spitzenkoch: Ratatouille – das Beste aus Resten

Dosenravioli als Hauptnahrungsmittel in der Krise? Das muss nicht sein. Christopher Wecker leitet eigentlich die Gourmetküche der Villa Kellermann am Heiligen See. Weil die geschlossen ist, kocht er gerade zu Hause und verrät für MAZ-Leser einfache und gesunde Rezepte. Diesmal: der besondere Gemüseauflauf.