Rezept vom Potsdamer Spitzenkoch: Dorade Royale

Potsdam

Nach wie vor ist unser schönes Restaurant am Heiligen See aufgrund von Covid-19 geschlossen. Uns bleibt also weiterhin nur der theoretische Teil des Kochens, sprich das Kreieren von neuen Gerichten, mit denen wir Ihnen hoffentlich im Sommer auf der Terrasse direkt am Wasser wieder Freude machen können.

Terrasse am Heiligen See schon einmal bestückt

Genau diese Terrasse haben wir vorige Woche probehalber mit Möbeln versehen, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie es nach der Krise weiter gehen könnte. Ich möchte ja nicht zu viel versprechen, aber: Es wird großartig! Wir bekamen schon ein Gefühl dafür, wie es sein wird, wenn es wieder los geht. Ein warmer Sommerabend mit einer Flasche Riesling am See, dabei ein leckeres Essen in toller Gesellschaft … Bis dahin kochen wir für uns selbst.

Anzeige

Restaurant „Villa Kellermann". Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

Bei dem heutigen Gericht möchte ich Ihnen die Angst davor nehmen, etwas zuzubereiten, bei dem der ein oder andere vielleicht nicht die größte Erfahrung hat: Fisch. Für viele Menschen, die nicht so häufig kochen, ist das eine gewissen Herausforderung. Fisch steht – wie zunehmend auch Fleisch – heutzutage immer seltener auf der häuslichen Speisekarte. Dabei gibt es eine ziemlich einfache und sichere Variante der Zubereitung, bei der wenig schief gehen kann, nämlich das Garen im Ganzen. Dabei bleibt der Fisch länger zart und saftig und einen Fehler beim Filetieren umschifft man so auch gekonnt.

Alles frisch vom Wochenmarkt

Für mein Rezept bin ich auf den Markt gegangen und habe mir einen meiner Lieblingsfische ausgesucht: die Dorade Royal, die ihren Namen von der goldenen Färbung auf der Wange hat. Dazu habe ich ein paar frische Kräuter, Gemüse und Kartoffeln gepackt und fertig war der Einkauf.

Und so geht das Rezept :

Zubereitung: Die Dorade habe ich mir auf dem Markt schon ausnehmen und entschuppen lassen, sodass ich zu Hause als erstes den Bauch mit Rosmarin, Thymian und etwas Zitronenabrieb fülle. Die Haut der Dorade wird auf jeder Seite mit drei vorsichtigen Schnitten eingeschnitten, damit diese unter der Hitze nicht reißt. Das Gemüse, bei mir Aubergine, Tomate, Paprika, rote Zwiebeln und die Kartoffeln in grobe Stücke schneiden in einer Schale mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Rosmarin und Thymian marinieren, auf ein Blech geben und bei 160 Grad für 20 Minuten im Backofen schmoren.

Spitzenkoch Christopher Wecker aus der Villa Kellermann in Potsdam verrät Rezepte: Dorade Quelle: Christopher Wecker

Die Dorade von beiden Seiten in Mehl wälzen und abklopfen. Anschließend in viel Öl in einer Pfanne von beiden Seiten anbraten, aus der Pfanne nehmen und für noch mal zehn bis 15 min zum Gemüse aufs Blech in den Ofen geben. Jetzt sollte alles den perfekten Garpunkt erreicht haben.

Mit Zitronensaft und Salz abschmecken. Fertig.

Von Christopher Wecker