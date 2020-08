Potsdam

Fetaspieße mit Melone und Oregano, vegetarisch gefüllte Paprikaschoten, Papayaschiffchen – ein perfektes Sommermenü, das wirklich jeder nachkochen kann. Dafür sorgt das Potsdamer Selbsthilfezentrum Sekiz mit seiner neuen Kochshow „Iss dich gesund“. Am Freitag geht die erste Folge auf dem Videoportal Youtube online, zwei weitere sollen noch in diesem Jahr auf dem eigenen Kanal Sekiz TV erscheinen.

Die Idee hinter dem Videoformat erklärt der Sekiz-Chef Oliver Geldener: „Kochen ist auf jeden Fall auch Selbsthilfe, denn es gibt zwar eine ganze Reihe von Krankheitsbildern, aber bei jedem einzelnen hat eine gesunde Ernährung einen positiven Effekt. Gutes Essen ist ein wesentliches Element des Wohlbefindens“, sagt er. Zudem sei gerade auch einfach die richtige Zeit. „Während der Coronazeit mussten viele Menschen sich selbst mit gutem Essen versorgen und haben dabei vielleicht erst gemerkt, wie einfach das ist und wie viel Spaß es macht“, sagt Oliver Geldener. „Da haken wir jetzt ein.“

Anzeige

Viel Wissen zu gesunder Küche

Wir, das ist neben dem Sekiz-Team die Moderatorin Anastasia Zampounidis. Schon seit 2017 führt sie regelmäßig durch ein Talkformat der Selbsthelfer, jetzt kocht sie mit Gästen vor der Kamera. Die 51-jährige Deutsch-Griechin ist eine Alleskönnerin, aus der Radio- und Fernsehwelt seit mehr als 25 Jahren nicht wegzudenken: Viele kennen sie aus ihren Radiosendungen bei verschiedenen Privatsendern, von MTV und nicht zuletzt als Außenwetten-Moderatorin bei „Wetten, dass?“. Seit 2006 lebt Anastasia Zampounidis komplett zuckerfrei – seit Langem spricht sie auch öffentlich über gesunde Ernährung und hat zwei Bücher zum Thema geschrieben.

Weitere MAZ+ Artikel

Gesunde Zutaten, so weit das Auge reicht. Quelle: Saskia Kirf

„Ernährung und Gesundheit ist das, was mich seit sehr vielen Jahren umtreibt“, sagt Anastasia Zampounidis. „Ich habe Spaß an diesem Thema und freue mich, wenn ich darüber reden kann.“ Ihr habe, sagt sie, die Umstellung ihrer Nahrung sehr geholfen. „Das hat einen Einfluss auf absolut alles.“ In der ersten Folge der Sekiz-Kochschule kommen dann auch Gerichte aus dem eigenen Kochbuch auf den Herd. „Ich nenne das Glücksrezepte, weil sie einfach, lecker und gesund sind. Die griechische Küche meiner Familie ist von sich aus praktisch zuckerfrei, wenn man von den Nachspeisen absieht, sie ist leicht und frisch.“ Wer bei griechischem Essen an die große Fleischplatte mit Pommes denkt, irrt sich nämlich. „Das ist deutsches Essen“, sagt Anastasia Zampounidis, „das hat nichts mit echter mediterraner Küche zu tun, dort wird sehr wenig Fleisch verwendet.“ Die Moderatorin ist überzeugt: „Man kann sich fit essen.“

Ernährungsjunkie aus Potsdam als erster Gast

Das sagt auch ihr erster Gast in der Kochsendung. Der Potsdamer Marcel Lukask, 44, nennt sich selbst Gesundheitsexperte und Ernährungsjunkie, beruflich gibt er Coachings für ein gesünderes Leben. „ Anastasia und ich sprechen die selbe Sprache, wenn es um dieses Thema geht, sagt er. Dabei sei er kein Experte fürs Kochen, betont Marcel Lukask. „Aber ich muss wie jeder andere Mensch eben auch jeden Tag essen, deshalb befasse ich mich gern damit.“

Für zwei Personen brauchen Sie vier Paprikaschoten, vier Tomaten, je eine Zwiebel und Frühlingszwiebel, je eine halbe Hand voll Minze und Petersilie, Olivenöl, Salz und Pfeffer, Oregano und 200 Gramm Reis. Tomaten einschneiden und überbrühen, häuten und pürieren. Zwiebelsorten und Kräuter hacken. Zwiebeln in Öl anbraten, Reis, ein Drittel des Tomatenpürees und 300 ml Wasser hinzugeben, mit Oregano und Pfeffer würzen. 20 Minuten unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen und mit Salz abschmecken. Dann die Kräuter untermischen. Geputzte Paprikaschoten mit der Reismischung füllen, mit restlichem Tomatenpüree, einem EL Öl und 100 ml Wasser übergießen, eine Stunde im Ofen backen, mindestens einmal wenden.

Dabei wollen weder Anastasia Zampounidis noch Marcel Lukask eine Diät im klassischen Sinn predigen. „Eine Diät im deutschen Wortsinn ist das Schlimmste, was man seinem Körper antun kann“, sagt Lukask. Trotzdem benutzt er den Begriff der Diät – aber nicht im Sinn von radikalen Ernährungsformen oder Holzhammer-Schlankheitskuren wie Kohlsuppen- und Brigitte-Diät. Denn ursprünglich bedeutet das aus dem altgriechischen stammende Wort genau das nicht, sondern schlicht „Lebensweise“. „Für mich bedeutet Diät eine Einstellung“, sagt Marcel Lukask. Und genau wie seine Koch-Kollegin bevorzugt der Potsdamer einen mediterranen Stil in der Küche. „Leichte Gerichte mit viel frischem Gemüse und guten Ölen geben einem Vitalität, man hat nicht dieses typische Schnitzelkoma, wenn man einen guten, griechischen Salat gegessen hat“, sagt er. Stattdessen habe man Energie für den restlichen Tag.

Und was ist nun gesund – und vor allem: was nicht? „Da ist die Forschung sich einig“, sagt Ernährungsexperte Marcel Lukask. „Je weiter ein Lebensmittel verarbeitet ist, umso weniger gut ist es, so einfach kann man das sagen.“ Zudem seien, natürlich, der reine Industriezucker ebenso wie künstliche Konservierungs- und Zusatzstoffe der Gesundheit nicht eben förderlich. Gut für das Wohlbefinden hingegen sei eine Ernährung, die auf Saisonalität und Regionalität von Lebensmitteln fußt – ohne dogmatisch zu sein. „Bananen, Datteln und Melone sind zum Beispiel drei absolute Top-Produkte“, sagt Marcel Lukask, „die Schaden keinem Organismus, sondern bringen rasant Energie und haben zahlreiche positive Nebeneffekte. Etwas lokaler als Bananen und Datteln wachsen gerade jetzt die Beeren an jedem Strauch. „Eigentlich“, sagt Anastasia Zampounidis, „ist es wirklich einfach, sich gut zu ernähren.“

Von Saskia Kirf