Die Corona-Krise bedeutete für Restaurants, Kneipen, Bistros, Bars und Imbisse die Zwangsschließung. Doch findige Gastronomen entwickelten neue Ideen. Die MAZ sucht „Potsdams kreativsten Krisenwirt“ – die Leser stimmen ab. Heute: das Kochzimmer.

Ein Schlückchen auf den Koch

Klare Ansage: „Wein auf 18 Grad kühlen, öffnen und gleich mal einen kräftigen Schluck für den Koch ins Glas geben. – Großartig!“ Wir meinen, es darf auch gern ein kräftiger Schluck fürs Kochzimmer sein, denn großartig hat das Sterne-Restaurant am Neuen Markt auf den Lockdown während der Coronavirus-Pandemie reagiert.

In einer Zeit, da in der Stadt viele Restaurantküchen kalt blieben, haben Kochzimmer-Patron Jörg Frankenhäuser (44) und sein Team den Betrieb nach einer Schrecksekunde wieder hochgefahren, um Potsdam und die Nachbarschaft mit dem Besten der Neuen Preußischen Küche zu verwöhnen. Die Idee: Können die Genießer nicht ins Kochzimmer kommen, kommt das Kochzimmer zu den Genießern nach Hause!

„Wir wollten den Menschen zeigen, dass wir da sind“

Am Abendbrottisch haben Jörg und Claudia Frankenhäuser eine Eingebung, die im Sturm die Herzen und Gaumen der Gäste erobert. Der Kalender zeigt Ende März. Ein paar Tage noch bis zum Osterfest. „Wie wollten den Menschen zeigen, dass wir trotz des Lockdowns da sind“, sagt Jörg Frankenhäuser. „Und wir wollten uns in dieser schweren Zeit, in der niemand wusste, was als nächstes passiert und wie sich die Lage entwickelt, nicht nur auf Solidarität und Almosen verlassen.“

Die Sterne-Menü-Box „Windspiel“ ist bis 18.Juli zu haben: Gurke-Wasabi-Frischkäse, Samtsuppe vom Zuckermais mit Gewürzpopcorn, Rinderschulter-Sellerie-Mixed-Pickels, Karamell-Fondant mit Himbeeren und ein Weißburgunder vom Weingut Dönnhoff an der Nahe. Quelle: Andreas Kermann

Zu Ostern, meint Claudia Frankenhäuser damals, da schenkt man sich doch etwas! Wer freut sich nicht darüber, ein Päckchen auf den Knien zu balancieren und voller Spannung den Deckel zu lüften? Das ist die kurze Version, wie die Menü-Box ins Portfolio des Kochzimmerns kam.

Die lange Fassung erzählt davon, wie Kisten und Gläser herbeigeschafft werden müssen, wie man Lieferengpässe und Logistikprobleme überbrückt und hunderte Kartons faltet. Wie die Kinder, die nicht in die Kita und in die Schule können, nebenbei betreut werden. Wie Küchenchef David Schubert zum ersten Mal Vater wird. Und wie der Patron plötzlich doch noch ins Zweifeln kommt, ob sich Aufwand und Risiko lohnen, ob sich so eine Menü-Box überhaupt verkaufen lässt – und was passiert, falls nicht.

„Das Ticketsystem ist eskaliert“

„Wenn wir untergehen“, sagt Claudia Frankenhäuser damals, „dann mit einem Glas Champagner in der Hand. Wenn, dann wollen wir Spaß dabei haben.“ Damit ist es entschieden. Über den Newsletter kündigt das Kochzimmer die Oster-Box an. „Innerhalb von zwei Stunden waren schon 200 Bestellungen eingegangen“, erzählt Jörg Frankenhäuser. „Das war der Wahnsinn. Das Ticketsystem ist eskaliert.“

Die Menü-Box des Kochzimmers ist exquisit und doch einfach in der Handhabung. „Wer sie bestellt, soll nicht selbst kochen, sondern den Abend zelebrieren“, sagt Jörg Frankenhäuser. Deshalb kreiert Küchenchef David Schubert Woche für Woche ein Vier-Gang-Menü auf Sterne-Niveau, das in Weck-Gläser und Vakuumbeutel portioniert und mit dem passenden Wein verpackt wird: „Ready to eat“.

In jede Box legt das Kochzimmer eine Anleitung. Darin steht, welche Utensilien erforderlich sind: „Sie benötigen einen Topf mit etwa 1,5 Liter Wasser gefüllt, eine Schaumkelle, eine Schere oder ein Messer. Vom guten Sonntagsgeschirr (!!!) zwei Weingläser, zwei Suppenlöffel, zwei Suppenschalen...“

Im Leitfaden steht auch, wie man die Köstlichkeiten für den Verzehr vorbereitet und hübsch anrichtet: „Tüte geschlossen in den Topf mit heißem Wasser legen und etwa 12 bis 15 Minuten ziehen lassen... Glas öffnen und vor dem Essen etwa 10 Minuten bei Zimmertemperatur temperieren lassen“. Wer unsicher ist, kann sich auf dem Youtube-Kanal des Restaurants Videos oder im Shop Fotos dazu anschauen.

So läuft die Wahl des kreativsten Krisenwirts Für die Abstimmung über Potsdams kreativsten Krisenwirt brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser: Welcher Wirt, welche Gastronomin hat Sie in der Krise mit guten Ideen überrascht? Wer war immer da? Wer hatte neue Ansätze? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an potsdam-stadt@maz-online.de – gern mit einer Begründung oder einer persönlichen Anekdote. Wir haben die Frist aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage bis zum 3. Juli verlängert. Anschließend läuft die Abstimmung und danach küren wir Potsdams kreativsten Krisenwirt.

Die Box wird geliefert, ist aber auch abzuholen – eine Option, die gerade in der Lockdown-Phase gern genutzt wurde. „Viele Gäste haben gesagt: Wir holen die Box ab – wir wollen Euch gerne mal wiedersehen!“, sagt Jörg Frankenhäuser. „Wir haben in dieser Zeit gemerkt, dass wir ein Stammgästerestaurant sind, dass wir Potsdam sind.“

Neu im Repertoire: die Teddy-Box für Kids

Zehn Menü-Boxen-Generationen – wahlweise auch als Gemüse-Variante – liegen inzwischen hinter dem Kochzimmer. Gerade ist die Teddy-Box mit einem Drei-Gang-Menü für Kinder dazu gekommen. Mit einer „Die Welt in einem Vier-Gang-Menü“-Box verabschiedet sich das Kochzimmer Mitte Juli in die Sommerpause. Die sei auch bitter nötig, sagt Jörg Frankenhäuser, der keinen Hehl daraus macht, wie fordernd und kräftezehrend die vergangenen vier Monate waren. „Es gab keine Blaupause für diese Krise und meist gab es auch keine Zeit, die Dinge ausführlich zu durchdenken. Wir haben viele Entscheidungen schnell und intuitiv treffen müssen – das ist nicht ohne, das macht etwas mit einem.“

Seit dem 15. Mai ist das Kochzimmer wieder für Gäste geöffnet. Ist der unbeschwerte Alltag zurück? Jörg Frankenhäuser wird nachdenklich: „Die Krise beginnt erst. Die Auswirkungen von Covid-19 werden wir erst mittelfristig zu spüren bekommen. Im Januar, Februar werden wir sehen, wo wir stehen.“

Von Nadine Fabian