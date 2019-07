Potsdam

Am Donnerstagmorgen wurde um 8:07 Uhr in der Teltower Vorstadt ein 54-jähriger Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens schwer am Bein verletzt, als er zusammen mit seinem Kollegen Sperrmüll aufladen wollte.

Männer übersahen das Auto

Beide Männer traten nach Entsorgung eines großen Möbelstücks aus Sicherheitsgründen etwas vom Lastkraftwagen zurück. Sie mussten sich vor umherfliegenden Splittern in Acht nehmen.

Sie sahen dabei das Auto nicht, das gerade den LKW passierte. Es erfasste den Mann und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von RND/fep