Groß Glienicke

Der Fahrer eines BMW stieß am Samstagnachmittag an der Kreuzung Potsdamer Chaussee/Am Schlahn mit einem Radfahrer zusammen. Der 53-jährige Radler stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und erlitt mehrere Verletzungen. Er musste durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZab