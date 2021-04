Potsdam

Am frühen Dienstagabend kam es am Nauener Tor in Potsdam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Der Tram-Verkehr der Linien 92 und 96 zwischen Platz der Einheit und Kirschallee bzw. Campus Jungfernsee musste unterbrochen werden, teilte der Verkehrsbetrieb Potsdam via Twitter mit.

Ein Ersatzverkehr sollte zeitnah eingerichtet werden. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Potsdam wurden alarmiert und kamen zum Unfallort.

Von MAZonline