Teltower Vorstadt

„Etwas Besseres bekommt man in Potsdam nicht“, sagt Heiko Turcer über das Leben in der Kolonie Daheim. Seine Überzeugung ist felsenfest, denn mindestens drei Generationen seiner Familie haben hier glücklich gelebt. Er selbst kennt die holprige Straße aus Kopfsteinpflaster, die Backsteinbauten und die dahinter liegenden Mietergärten seit 55 Jahren.

„Mehr als nur ein Zuhause...Daheim!“ lautet der Wahlspruch der Siedlung. Hinter dem gemütlichen Namen, der so altbacken und traditionell nach Gartensparte klingt, steckt ein Gedanke, der vor mehr als 125 Jahren höchst modern war – und es bis heute geblieben ist: Arbeiter und ihre Familien sollten nicht mehr in Mietskasernen Berliner Prägung auf engem Raum im Dunkeln darben. Sie sollten Platz zum Leben bekommen, Licht in der Wohnung und sogar einen eigenen Garten und Stall zur Selbstversorgung besitzen – und trotzdem günstig wohnen. Um das zu erreichen, gründete sich 1894 die erste Baugenossenschaft der Region – im Nichts der Nuthewiesen zwischen Potsdam und Babelsberg.

182 Wohnungen in 17 Gebäuden

In unmittelbarer Nähe schufteten Hunderte im Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) – die Kolonisten gehörten dazu. „Sie bildeten eine Taskforce für die Eisenbahn. Die Männer sind ausgerückt, wenn es Unglücke auf der Strecke gab. Die Kolonie wurde zur Insel der Eisenbahner“, sagt Christian Pannwitz. Er ist Vorstand der kleinen Genossenschaft, die nur 182 Wohnungen in 17 Gebäuden umfasst. Mit familiärer Verbundenheit und einem solidarischen Gedanken: „Hinterbliebene und Verwitwete der Eisenbahner wurden unterstützt“, sagt Pannwitz.

„Die waren alle RAW, mein Opa auch, der war Sattler“, erzählt Heiko Turcer, der selbst Kraftfahrzeugmeister ist – und langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft. Auch seine Eltern und sein Bruder leben bis heute in der Kolonie. Viele Familien haben mehrere Wohnungen, denn oftmals wird die nächste Generation wieder Mitglied in der Genossenschaft. „Der Zusammenhalt, dass man sich kennt. Es war immer familiär. Man spricht hier miteinander und hilft sich“, zählt Turcer die Besonderheiten der Siedlung auf.

Zusammenhalt über Generationen hinweg

Die einstige „Zickenkolonie“, in der auch mal Vieh auf der Straße stand, hat sich zwar verändert, doch der Zusammenhalt ist über die Generationen ist geblieben. Es gibt verschiedene Traditionen wie den Garagen- und Hofflohmarkt oder Weihnachtsfeiern in der ehemaligen „Wiesenbaude“ zwischen den mehr als 200 Kleingärten, die ebenfalls zur Kolonie dazugehören. Im Keller unter Haus Nr. 11 erinnern Fotocollagen an vergangene Feste.

Auch wenn die Musik in „Keller 11“ derzeit verstummt ist und der gemütliche Ort erst wiederbelebt werden muss, sorgt sich Vorstand Pannwitz nicht um das soziale Miteinander seiner Kolonisten. Seine größte Herausforderung ist der Erhalt des denkmalgeschützten Bestands. „Wir sanieren jedes Jahr ein Haus. Das ist sehr aufwendig und mit strengen Auflagen verbunden“, sagt er. Bis 2021 sollen Fassade und Dach der letzten beiden Häuser gemacht werden – dann ist die Kolonie einmal seit der Wiedervereinigung durchsaniert worden. Wobei man im Inneren nicht viel verändert. Viele Mieter legen selbst Hand bei kleineren Reparaturen an. Auch die Gasetagenheizungen bleiben vorerst erhalten, die Umstellung auf Fernwärme würde Millionen kosten. Denn mit ihren wenigen Mitgliedern kann die Genossenschaft keine großen Sprünge machen, ohne dass das sozialverträgliche Mietniveau leidet.

Die Durchschnittsmiete liegt bei nur 4,58 Euro pro Quadratmeter. Selbst bei Neuverträgen werden „maximal sechs Euro kalt“ genommen, sagt Pannwitz. Angesichts steigender Baupreise ist das eine Gratwanderung. Auf mehreren Flächen könnte die Genossenschaft sogar neu bauen – dort, wo im Krieg zwei Häuser verloren gingen, doch auch das übersteigt gerade Mittel und Kapazitäten. „Wir sind vorsichtig, wir wollen die Genossenschaft sicher durch die Zeit bringen und erhalten“, sagt Pannwitz und es klingt, als wäre die Kolonie keine Insel, sondern vielmehr ein Schiff, das durch das stürmische Wachstum der Stadt manövriert werden muss.

Großprojekt auf dem RAW-Gelände

Die Wellen schlagen seit einigen Jahren tatsächlich höher. Früher lag die Kolonie gefühlt am Rand der Stadt. Diese Abgeschiedenheit schwindet mit wachsendem Tempo. Auf der Seite zum Horstweg ist eine Eigenheimsiedlung entstanden, daneben wird der Standort der Bundespolizei verdichtet. Zur Heinrich-Mann-Allee hin baut die Pro Potsdam 750 Wohnungen, auch eine Grundschule soll an die Kolonie grenzen – und womöglich wird auch der Verwaltungscampus umziehen. Dann hätten die Kolonisten plötzlich das Rathaus vor der Haustür. Und am RAW-Gelände, dem Ursprung der Kolonie Daheim, werden die Werkhallen der Vorväter von einem Großprojekt überbaut, dessen mächtige Architektur von der holprigen Kopfsteinpflasterstraße aus gesehen wie der Bug eines Ozeanriesen wirkt, der Kurs auf die Kolonisten hält.

Nur an zwei Seiten können die Wellen der Stadt, die die Kolonie umspülen, ihr nichts anhaben: Der Alte Friedhof begrenzt sie ebenso wie die zahlreichen Kleingärten in Richtung Nuthe. „Nach hinten hin ist alles unser Land, da kann ja nichts passieren“, sagt Heiko Turcer. Und „vornerum“ sieht er die Entwicklung positiv. „Hoffentlich kommt ein Bäcker und noch anderes, da freue ich mich sehr“. Wer hätte es gedacht: Im Paradies fehlen frische Brötchen.

