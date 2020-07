Potsdam

Seit Tagen schon begeistert das Schauspiel am Himmel Fotografen im ganzen Land – und immer neue, spektakulärere Aufnahmen des Kometen Neowise sind zu sehen. Auch dem Potsdamer Alexander Habenicht sind nun besonders schöne Fotos gelungen. Das war allerdings gar nicht so einfach.

Warten auf eine klare Nacht

„Zuerst habe ich gar nicht mitbekommen, dass über Potsdam dieser Komet zu sehen ist“, sagt Alexander Habenicht (23). Auch, weil es nachts immer bedeckt war. Mehrere Tage habe er warten müssen, bis es klar genug war, um im Himmel etwas erkennen zu können.

Potsdam, Nuthe-Park mit Blick auf die Heilig-Geist-Residenz, 21. 7. 2020 Quelle: Alexander Habenicht

Am 17. Juli war es dann so weit: Sogar mit dem bloßen Auge konnte Habenicht den Kometen über dem Horizont sehen. „Wir haben hier zwar relativ viel Stadtlicht, aber er war trotzdem klar erkennbar“, erinnert sich der Fotograf. Inzwischen sei der Komet aber schon deutlich lichtschwächer geworden und so gut wie nicht mehr am Himmel sichtbar, fügt Habenicht hinzu.

Daten für alle Fotointeressierten

Für alle Fotointeressierten verrät Habenicht, der seine Aufnahmen auf seinem Instagram-Profil mit anderen teilt, auch seine Kameradaten. Foto der Wiese vor dem Ruinenberg (2:21 Uhr): F/2.8, ISO800, 10s Belichtungszeit. Querformat mit Spiegelung im Nuthe-Park mit Blick auf die Heilig Geist Residenz (0.39 Uhr): F/2.8, ISO800, 15s Belichtungszeit. Foto des Turmes der Heilig Geist Residenz (0.53 Uhr): F/2.8, ISO1600, 10s Belichtungszeit.

Das Foto ist auf der Wiese vor dem Ruinenberg aufgenommen worden am 17. Juli um 2.21 Uhr. Quelle: Alexander Habenicht

Der Komet ist nur alle 5000 bis 7000 Jahre der Erde so nah, dass er ohne technische Hilfsmittel zu sehen. Der Schweifstern mit dem wissenschaftlichen Namen C/2020 F3 wurde erst am 27. März dieses Jahres mit Hilfe des Weltraumteleskops Wise entdeckt. Am 23. Juli wird der Komet die Erde passieren – in sicherer Entfernung von rund 103 Millionen Kilometern.

Von Linus Höller