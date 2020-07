Komet über Potsdam: Neowise ist mit bloßem Auge zu sehen

Potsdam

Ein seltenes Schauspielbegeistert zurzeit alle Mondsüchtigen. Bereits kurz nach Sonnenuntergang ist am nordwestlichen Nachthimmel der Komet Neowise mit bloßem Auge zu erkennen. Der Schweifstern mit dem wissenschaftlichen Namen C/2020 F3 wurde erst am 27. März dieses Jahres mit Hilfe des Weltraumteleskops Wise entdeckt.

Der Komet ist nur alle 5000 bis 7000 Jahre der Erde so nah, dass er ohne technische Hilfsmittel zu sehen ist. Er wird noch bis zum Monatsende über Potsdam zu sehen sein. Die beste Zeit dafür sind die nächsten zehn Tage, sagen Experten vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum.

Anzeige

Komet erscheint im Nordosten

„Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten“, sagt die Wissenschaftlerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Dann beträgt seine Entfernung nur noch 103 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne. Schon jetzt erscheint der Komet morgens gegen 3 Uhr am nordnordöstlichen Sternenhimmel - bevor er von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird. „Ab dem 18. Juli ist er dann in Deutschland nur noch abends zu sehen“, sagt Liefke.

Weitere MAZ+ Artikel

So hat Christan Wenglorz den Kometen fotografiert. Quelle: Christian Wenglorz

Der Potsdamer Hobbyfotograf Christian Wenglorz hat sich auf Nachtaufnahmen spezialisiert. Seine Aufnahme entstand Montagfrüh gegen 1.30 Uhr vom Rossbrunnen am Schloss Sanssouci aus. Für Fotointeressierte die Kameradaten: 15 Sekunden Belichtungszeit bei Blende 4 und Iso 800, das Objektiv hatte eine Brennweite von 70 Millimeter. Diese Angaben können als Ausgangspunkt für eigene Fotoversuche dienen. Durch die Erddrehung werden allerdings bei einer so langen Zeit die Sterne bereits als kurze Striche abgebildet.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Detlev Scheerbarth