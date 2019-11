Kommentar: Blei im Wasser ist nicht das wirkliche Problem der Schlösserstiftung

Potsdam

Die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) hat zahlreiche Liegenschaften auf gesundheitsgefährdende Stoffe untersuchen lassen. Und dort, wo es am schlimmsten ist, hat man es unterlassen, die Mitarbeiter zeitnah zu informieren. Im Schloss Charlottenhof und den Römischen Bädern hat das Personal noch einen ganzen heißen Sommer lang unnötig das belastete Wasser getrunken.

Ein Hinweis hätte genügt

Ganz schleichend macht das Schwermetall Blei den Körper kaputt. In Deutschland ist man sich dessen bewusst. Der niedrige Grenzwert ist international vorbildlich. Die gute Nachricht ist deshalb, dass das Personal im Schloss Charlottenhof über lange Zeit täglich unwahrscheinlich viel Leitungswasser getrunken haben müsste, um gesundheitliche Folgen zu spüren.

Sanierung aller Leitungen steht außer Frage

Das Problem liegt gar nicht in der Existenz bleihaltiger Leitungen in den Liegenschaften der Stiftung. Bis in die 1970er Jahre wurden solche Leitungen in Ostdeutschland verbaut – eine generelle Sanierung steht angesichts der Kosten im zweistelligen Millionenbereich und dringenderer Aufgaben beim Erhalt des Welterbes vielerorts außer Frage.

Information der Mitarbeiter hat gefehlt

Der berechtigte Vorwurf liegt bei der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Sie erfuhren erst spät, dass sie sich besser Wasser mitbringen und die Leitungen gut durchspülen sollten, bevor der Kaffee gekocht wird. Ein Hinweis hätte spätestens erfolgen müssen, als das erste Laborergebnis bei der Stiftung angekommen war. Doch der Brief blieb über Monate unbeachtet.

Schuld daran war nicht nur die Krankheit eines Einzelnen, sondern insgesamt fehlende Personalressourcen. So etwas belastet einen großen Organismus wie die Schlösserstiftung zwar langsam, aber stetig – und wiegt plötzlich schwer wie Blei.

Von Peter Degener