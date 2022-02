Potsdam

Das Konzept für die neue Biosphäre 2.0 findet bei den Stadtverordneten wenig Anklang. Es ist sehr teuer und geht womöglich am Bedarf vorbei – mehrere Fraktionen fordern stattdessen die Unterbringungen von Funktionen, die dem Stadtteil nützen.

Die Idee der „Tropenhalle“ kostet auf ewig städtisches Geld

Die Tropenhalle Biosphäre ist ein Unikat – und genau darin liegt ihr Problem. Sie ist äußerst unflexibel für eine Umnutzung. Ein Update zur „Biosphäre 2.0“ ist allerdings nur eine teure Flucht nach vorn, der Ausgang ungewiss. Selbst im besten Fall, dass sie zur überregionalen Attraktion werden sollte, zahlt die Stadt hier dauerhaft drauf. Wenn ein Zuschuss aber unvermeidlich ist, könnte man sie doch zumindest zur Attraktion für die Bornstedter und Potsdamer machen.

Die Idee der „Kalthalle“ hat dabei den Vorteil, dass man sich aus dem starren Korsett der aufgeheizten Halle befreien könnte. Offene Teile unter dem Glasdach könnten für Freizeit- und Sportflächen dienen, modulare Einbauten für vielfältig nutzbare Räume, Sanitäranlagen und auch eine gastronomische Einheit. Der Biergarten aus dem Konzept der Biosphäre 2.0 wäre auch zu retten.

Das Extavium wäre ein sinnvoller Ort für Investitionen in die Bildung

Wenn die Stadt dagegen die Bildungsarbeit in Fragen Klima und Naturwissenschaften fördern will, bietet sich auch eine andere Institution an: Das Mitmachmuseum Extavium soll auf Privatinitiative sowieso eine neue Chance in Babelsberg bekommen – hier könnte sich die Kommune für eine pädagogische Attraktion für die Region engagieren.

Von Peter Degener