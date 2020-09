Innenstadt

Autos gehören nicht in die Potsdamer Innenstadt. Es ist eng und eine gefährliche Situation jagt die nächste. Wenn ein Parkplatz gefunden wird, muss rangiert, oftmals auch gewendet werden. Dabei zeigen gerade die vor einigen Wochen in der Gutenbergstraße installierten Poller, dass es für den privaten Autoverkehr fast immer Alternativen gibt. Im Corona-Lockdown war gut zu beobachten, wie wenige Anwohner tatsächlich dort parken müssen. Für alle anderen existieren gleich drei gut erreichbare Parkhäuser am Rand des City-Areals. Der Hauptgrund für Fahren und Parken in der City ist Faulheit, davon bin ich überzeugt und das zeigt auch das Beispiel der 15 neuen Stellplätze an der Plantage: keine fünf Minuten von der Brandenburger Straße entfernt, aber kaum genutzt, während hundert Meter weiter an der Fußgängerzone um Parkplätze gestritten wird. Das geht anders, wenn nicht aufgrund von Einschränkungen ein Sonderparkplatz genutzt werden darf.

Von Saskia Kirf