Potsdam

Wo liegt die Potsdamer Innenstadt, deren Einzelhandel vor zu großen Ansiedlungen geschützt werden muss? Diese Frage stellt sich akut bei der Entwicklung des geplanten Kreativquartiers an der Plantage hinter Garnisonkirche und Kreativhaus Rechenzentrum. Der Investor hofft auf eine Regelung, die ihm die Ansiedlung des Künstlerbedarfshandels Boesner ermöglicht. Das Einzelhandelskonzept und auch der Bebauungsplan verbieten das bislang.

Kreativquartier ist Teil der neuen Mitte und der Innenstadt

Das gefühlte Zentrum Potsdams liegt in den Karrees um die Brandenburger Straße. Wer etwas erledigen will, steuert die Fußgängerzone und deren Seitenstraßen an. Der Potsdamer Einzelhandel kann sich aber nicht dauerhaft auf die Privilegien einer Lage nördlich des Platz der Einheit berufen.

Dieser Mittelpunkt ist nur das Erbe von Kriegszerstörung und den daraus folgenden vielen Straßenzügen ohne Geschäfte zwischen Breiter Straße und Charlottenstraße. Der Wiederaufbau der Potsdamer Mitte rund um die Nikolaikirche verschiebt das Zentrum bereits gen Süden. Die Potsdamer Innenstadt beginnt wieder am Havelufer.

Das neue Kreativquartier muss in die Zukunft dieser umfassenderen Innenstadt und ihrer Belebung einbezogen werden, wenn nicht nur Touristen zur Aussichtsplattform der Garnisonkirche geschleust werden sollen. Dann sind dort aber Anlaufpunkte abseits des Kulturbetriebs sinnvoll.

Natürlich profitiert auch der Investor, der das Areal bereits zu Sonderkonditionen erwerben durfte, erneut von einer Erlaubnis dort Händler anzusiedeln. Er würde aber auch einen anderen Mieter finden. Ob dieser auch zur Belebung des Stadtzentrums beiträgt, ist dagegen nicht ausgemacht.

Von Peter Degener