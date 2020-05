Kommentar: In Potsdam herrscht bei Kitaplätzen jetzt “Trägerlotterie“

Potsdam

Bislang galt: Alle Eltern zahlen dasselbe für die Kinderbetreuung – egal, welche Kita ihr Kind besucht. Nun sieht sich die Stadt Potsdam gezwungen, diese Prinzip abzuschaffen – zumindest vorerst wird es teurere und günstigere Kitas geben.

Kommentar: Ab sofort gibt es eine „ Trägerlotterie “

Ein Kitaplatz in Potsdam fühlt sich wie ein Lottogewinn an. Was würden manche Eltern dafür tun, einen Platz in Wohnortnähe zu bekommen? Vielleicht mehr zahlen, als die Nachbarn? Eigentlich gilt Wahlfreiheit, doch ich kenne niemanden, der eine Kita nach pädagogischem Konzept ausgewählt hätte.

Stattdessen gibt es ein simples Kita-Glücksspiel: Da ist ein Platz frei? Jackpot! Künftig stellt sich zusätzlich die Frage, ob man einen günstigen Träger erwischt hat. Denn ab August wird es Beitragsunterschiede geben, je nachdem, wer Träger des Kitaplatzes ist. Auf bis zu 600 Euro im Jahr kann sich das summieren, schätzt die Stadt.

Das Land, das sich 2018 mit dem Beschluss zum beitragsfreien letzten Kita-Jahr gebrüstet hat, hat seitdem keine Regelung für Potsdam auf den Weg gebracht, dessen Verwaltung an dieser Stelle eine einkommensbasierte Gleichstellung in der teuren Stadt durchsetzen wollte. Stattdessen wurde die Potsdamer Praxis von oben gerügt. Ein Beitrag zum sozialen Unfrieden, eine Niete.

Von Peter Degener