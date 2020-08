Als Mittdreißigerin bekomme ich regelmäßig Werbung für Aktienfonds, Familienautos und Eigentumswohnungen im Internet angezeigt. Von Aktien und Autos habe ich wenig Ahnung. Den Potsdamer Wohnungsmarkt hingegen beobachte ich seit Jahren. Denn das wirklich eigene Heim erscheint auch mir als Ideal, wenn auch als unerreichbares. In meinem gesamten Freundeskreis kenne ich genau zwei Paare, die sich für Eigentum entschieden haben. Normalverdiener können es sich, zumindest ohne vermögende Familien oder halsbrecherisch viel Mut, schlicht nicht leisten, zu kaufen. Denn selbst wenn man Miete und Abzahlung gegeneinander stellt, macht es eben einen Unterschied, über Jahrzehnte an feste Raten gebunden zu sein, oder notfalls in eine günstigere Wohnung zu ziehen. Was bleibt, sind oft Konsortien, die Wohnungen kaufen, um sie dann hochpreisig zu vermieten: ein teurer Teufelskreis.

Von Saskia Kirf