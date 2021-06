Potsdam

Die neue Generation Klimaschützer bohrt den Finger tief in die Wunden der Umweltsünden. Auch in Krampnitz. Fridays for Future hat sich das Energiekonzept genauer angeschaut – und zeigt die Schwächen.

Das Etikett „CO-neutral“ entlarven die Klimaschützer als fördermittelgesteuerte Investition. Das Klimaschutz-Engagement von Entwicklungsträger und Stadtwerken endet am Preisschild. Das geben sie sogar zu und führen ein Totschlagargument an: Wenn wir mehr machen, wird es zu teuer. Steigende Mieten – genau das soll in Krampnitz nicht geschehen. Das Großvorhaben ist sozialpolitisch schon genug in die Kritik geraten, weil die Wohnungen mit niedrigen Mieten längst nicht sicher sind.

Ökologische Ziele werden überholt sein

Tatsächlich hat das Neubauviertel Krampnitz ökologische Ziele und Konzepte, die vor zehn Jahren kaum denkbar waren. Aber es geht um ein Vorhaben, das erst in zehn bis 20 Jahren abgeschlossen sein wird. Und der Klimaschutz wird strenger – gerade im Bereich Energieverbrauch und Ressourcenschonung.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sicher ist: Wer mit Maßstäben von heute baut, wird später teuer nachrüsten müssen. Klimaneutralität jetzt hat also auch soziale und wirtschaftliche Vorteile. Und die Mär vom Mietentreiber Klimaschutz sollte endlich in die Mottenkiste gepackt werden, wo sie hingehört.

Von Alexander Engels