Potsdam

Die Kostenschätzung für einen möglichen Mietendeckel für die städtischen Wohnungen der Pro Potsdam wurde vorgelegt. Allein 30 Millionen Euro gehen der Pro Potsdam bis 2030 verloren, wenn dieses Bürgerbegehren umgesetzt werden würde.

Mietendeckel für Pro Potsdam würde 30 Millionen Euro bis 2030 kosten

Mietenstopp verschärft das Problem

Die Pro Potsdam soll ihre Mieten einfrieren – und damit Zehntausenden Bewohnern eine Last nehmen. Doch die Initiative verkennt, dass der Stadtkonzern trotz seiner 18.000 Wohnungen keinen großen Spielraum hat. Zu was die Pro Potsdam finanziell in der Lage ist, wurde in einem komplizierten Verfahren mit der Stadt ausgehandelt. Am Ende stand fest, dass die Pro Potsdam bis 2027 mindestens 2500 Wohnungen bauen soll. Dieses Paket ist größtenteils schon umgesetzt.

Seitdem kamen allerdings neue Aufgaben aus dem Masterplan Klimaschutz und stark gestiegene Preise für die Instandhaltung hinzu. Die Mieten blieben hinter dieser Teuerung dennoch weit zurück. Tatsächlich wäre es an der Zeit, dass mit Bürgern und Politik ein Nachfolgepaket geschnürt wird. Dabei können auch die Gewichte verschoben werden – etwa die bestehende Mietregelung von höchstens 15 Prozent in vier Jahren noch weiter strecken. Doch dafür müssen die Bürger auch in kauf nehmen, das an anderer Stelle gespart wird. Dann werden weniger kommunale Wohnungen errichtet oder die Zahl der energetischen Sanierungen wird verringert. Ein radikaler Mietenstopp sorgt nur dafür, dass diese Probleme, die Stadt und Pro Potsdam gemeinsam lösen sollen, verschärft werden.

Von Peter Degener