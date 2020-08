Fakt ist: Groß Glienicke hat ein Problem mit Badegästen, die sich nicht an die Regeln halten und die Seepromanade zuparken. Fakt ist auch: Das Ordnungsamt kann nicht überall gleichzeitig sein. – Aber was dürfen Potsdamerinnen und Potsdamer von ihrem Ordnungsamt erwarten, wenn sie um Hilfe bitten? – Nadine Fabian meint: Extra-Schichten.

An der Seepromenade in Groß Glienicke herrschten am Sonntag reger Andrang – und Verkehrschaos. Quelle: Bernd Gartenschläger