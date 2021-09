Potsdam

Dieser Vorschlag polarisiert: Weil das Parken in Potsdam Autohalter gerade mal acht Cent pro Tag kostet, die Unterhaltung der Flächen für die Stadt aber deutlich teurer ist, überlegt man im Rathaus, an den Gebühren zu schrauben. Die ersten deutschen Großstädte machen das längst – und erhöhen die Gebühren für Anwohnerparkausweise drastisch. Ist das ein Anreiz, aufs Auto zu verzichten? Oder treibt der Vorstoß einen Keil in die Gesellschaft? Zwei MAZ-Redakteure diskutieren.

Pro: Wenn nichts mehr hilft, hilft der Griff ans Portemonnaie

Weg mit der Blechlawine, her mit dem schönen Leben! Machen wir aus Potsdam, diesem gigantischen Parkplatz, eine liebenswerte Stadt! Mobilität ist wichtig. Aber ein eigenes Auto oder gar zwei, ein Stellplatz vor der Haustür, billiger Sprit – nichts von all dem ist ein Menschenrecht und es ist borniert so zu tun, als würde das Leben davon abhängen.

Für die Landeshauptstadt gilt das allemal, denn um die Alternativen ist es hier besser bestellt als auf dem Land. Es fahren Busse, es fahren Bahnen, es gibt das Fahrrad. Dass diese Alternativen für viele noch immer nicht attraktiv genug sind, um das Auto stehen und die Bequemlichkeit links liegen zu lassen, hängt vor allem daran, dass Autos stets und überall Vorfahrt haben.

Das muss aufhören. Mehr Busse, mehr Bahnen, sichere Radwege, intakte Bürgersteige und weniger, viel weniger Autos – das ist das Ziel. Es geht nicht darum, das Auto abzuschaffen! Autos sind toll. Ich fahre gern Auto. Auch ich besitze eins. Und dennoch frage ich mich, wie sinnvoll ist es, ein Auto ganz für mich allein zu haben? Warum bringen wir Kindern das Teilen bei, wenn wir uns selbst nicht daran halten?

Klima, Energie, Ressourcen: Das alles ist lebenswichtig – und zieht dennoch nicht. Tempo 30 auf der Zeppelin-, Stau auf der Breiten Straße, Poller und Parkplatznot: Wir lassen uns das Autofahren nicht vergrämen. Hilft der Griff ans Portemonnaie? Da wir’s anders nicht kapieren, ist es den Versuch wert. Übrigens: Was dann folgt, sind Verbote. – Wir haben noch immer die Wahl. (Nadine Fabian)

Contra: Ein Auto ist nicht Luxus, sondern lebensnotwendig

Das geht doch wieder nur gegen alle, die ein Auto einfach brauchen, und das auch mal schnell. Für viele Dinge in der Stadt brauche ich kein Auto, aber ich brauche das Auto in der Stadt, bei mir.

Bei erträglichem Wetter komme ich mit dem alten Fahrrad besser von A nach B, ohne Stau und Parkplatznot. Und mit dem alten Kinder-Hänger mache ich die Einkäufe in der Nähe. Für mich als Journalist macht es jedoch keinen Sinn, zu einem Brand nach Klein Glienicke zu radeln, denn wenn ich da bin, ist das Feuer aus. Und manch Gesprächspartner lebt nicht in Potsdam.

Ich will spontan Besuche machen oder einen kurzen Urlaub, den Kofferraum befüllt dafür. Ich kaufe Möbel am liebsten im Möbelhaus und nehme sie gleich mit. Ich renoviere und brauche Farben. Für all dies brauche ich die Karre. Sie ist nicht Luxus, sondern lebensnotwendig.

Und noch was: Würden wir alle schnell auf E-Autos umsteigen, die natürlich mindestens 800 Kilometer schaffen, überall schnell ladbar sind und kostenfrei gegen das jetzige Auto tauschbar, stehen auch die im Kiez, bis man sie mal wieder braucht.

Kompromissvorschlag: Der Staat gibt allen Autofahrern einen Bonus für jeden Kilometer, die sie weniger fahren als eine Zahl X. Dann zahlen wir auch höhere Anwohnerparkgebühren. Das wäre mal ein Anreiz zum Nichtfahren. Stehen lasse ich die Karre trotzdem irgendwo. „Da seht Ihr, ich mecker’ nicht, wenn ich was sag’. Ich mach immer zugleich auch ’nen Verbess’rungsvorschlag.“ (Rainer Schüler)

Von Nadine Fabian und Rainer Schüler