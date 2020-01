Warum Schuberts Vorstoß für einen Neuen Stadtkanal in Potsdam richtig ist

Potsdam

Dafür, dass er den Potsdamer Stadtkanal erst als Generationenaufgabe definiert hat, legt Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) nun recht schnell nach. Der Kanalbau, den er selbst vor einem Jahr ins Spiel gebracht hatte, soll nun keine Rekonstruktion, sondern ein neu gedachtes Aquädukt sein. Und genau dieser Ansatz würde Potsdam städtebaulich guttun.

Moderner Stadtkanal als historisches Zitat

In der mehr als tausendjährigen Siedlungsgeschichte wurde Potsdam immer wieder verändert – weder Friedrich Wilhelm noch Friedrich II. oder ihre Nachfolger haben die Stadt erfunden, sondern nach ihren Maßstäben entwickelt. Auch die heutigen Bewohner und Stadtlenker dürfen sie zeitgemäß prägen. Schubert macht aber auch deutlich, dass er die Vergangenheit nicht leugnet, sondern das Damals mit dem Heute verbinden will. Ein Kanal in seinem historischen Verlauf, aber in moderner Gestalt würde die Innenstadt deutlich aufwerten. Der Lustgarten, der Platz der Einheit, die Freundschaftsinsel – alles Beispiele für Modernität mit traditionellen Zitaten.

Der Oberbürgermeister muss konkreter werden

Der Stadtkanal ist ein geniales Element für Potsdam, die Stadt am Wasser. Er hat einen architektonischen, wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und ästhetischen Sinn. Dafür muss er aber nicht über seinen gesamten Verlauf geziegelte Mauern und verspielte Pfosten haben. Jetzt müssen Ideen her – und das gilt auch für den Oberbürgermeister, der konkreter werden muss, wenn er das Projekt schon so sehr vorantreibt.

Von Alexander Engels