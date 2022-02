Potsdam

Journalistische Kommentare sind in Tagen wie diesen eine riesige Herausforderung: In der Ukraine überschlagen sich die Ereignisse. Zahlreiche Politiker, darunter Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben am Donnerstag angesichts des am frühen Morgen gestarteten russischen Angriffskriegs auf die Ukraine den selben Satz benutzt: Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Und in dem Moment, da ich diese Zeilen schreibe, weiß ich nicht, was in den Stunden passieren wird, bis Sie sie lesen.

Menschen fliehen mitten in Europa

Was ich aber weiß, was ich sehe, ist, wie ungläubig wir alle sind. Wie bestürzt wir die Bilder von Detonationen sehen, von Zerstörung – und vor allem von Menschen, die mitten in Europa vor einem Krieg fliehen mit nichts als ein paar Taschen und von jungen Menschen, die mit einem Turnbeutel in genau diesen Krieg ziehen. Viele von ihnen hatten noch nie eine Waffe in der Hand.

Wenn nun wie am Donnerstagabend in Potsdam, aber auch in vielen anderen Städten Brandenburgs, Menschen zu Mahnwachen und Kundgebungen zusammenkommen, hilft das den Menschen vor Ort natürlich nicht. Es hilft aber zumindest für den Moment über die eigene Sprachlosigkeit und Angst hinweg. Diese Eskalation fühlt sich auch dank Online-Live-Berichterstattung für viele von uns näher an als andere Konflikte der vergangenen Jahre. Bestürzung und Angst sind angesichts der Lage nur menschlich.

Flaggen und Kundgebungen werden nicht reichen

Solidarität zeigen mit denen, die diesen Krieg nicht wollten und mit denen, die unter ihm leiden – das ist, was wir nun alle tun können. Diese Solidarität in den ersten Tagen des Krieges in Form von Demonstrationen und gehissten Flaggen wird aber nicht ausreichen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spricht schon jetzt von 100.000 Menschen auf der Flucht aus der Ukraine – und auch in Russland gibt es Menschen, die sich offen gegen Putins Politik stellen und die mit Verhaftungen und Verschleppungen rechnen müssen, die gute Gründe zur Flucht haben.

Diese Menschen verlieren alles. Wir dürfen sie nicht als „Flüchtlingswelle“, sehen, sondern als das, was sie sind: Opfer eines Krieges, die als allererstes eine neue Bleibe und Hilfe brauchen. Unsere Solidarität wird langfristig und echt sein müssen.

Von Saskia Kirf