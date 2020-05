Kommentar: Sozialwohnungen für Krampnitz gleich mitbauen

Potsdam

Bislang besteht das Land auf bestehende Regionalbahn- oder Tramanschlüsse für seine Wohnraumförderung – das würde im Potsdamer Norden zu langen Verzögerungen führen. Die Stadt fürchtet, dass es in Krampnitz beim Warten auf die Tram für viele förderfähige Projekte zu spät wäre.

Kommentar: Förderung muss zeitgleich zur Stadtentwicklung geschehen

Mehr als 100 Millionen Euro gibt das Land im Jahr aus, um die Mieten in tausenden Wohnungen niedrig zu halten. Bei solchen Summen ist klar, dass man diese Förderung nicht irgendwo anbietet, sondern gezielt. Was hilft eine Wohnung für jemanden mit wenig Geld, wenn diese abseits von Regionalbahn oder Straßenbahn liegt und den Mieter zu einem Auto zwingt, dass er sich vielleicht gar nicht leisten kann?

Deshalb sind die Bedingungen für die brandenburgischen Kommunen, die an die Wohnraumförderung geknüpft sind, auch sinnvoll. In Potsdam ist der Mietmarkt von Neubauwohnungen flächendeckend jedoch so unerschwinglich geworden, dass die Verwaltung erkannt hat: Überall in der Stadt sind Sozialwohnungen sinnvoll. Neue Viertel sollen eine gemischte Struktur aufweisen und die Plattenbausiedlungen nicht auf ewig den Makel haben, dass sich dort die finanziell schwache Bevölkerung konzentriert.

Wenn das Land mit viel Effekt fördern will, sollten die besonderen Potsdamer Verhältnisse berücksichtigt werden. Die Stadt wächst im Norden am stärksten. Dort ist die Hilfe deshalb besonders nötig – und zwar, bevor die Stadtentwicklung zu weit fortgeschritten ist.

Von Peter Degener