Einst thronte ein verspielt konstruierter Turm auf dem Brauhausberg. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der oberste Teil im Cottage-Stil abgenommen. Jetzt wird das ganze Ensemble des alten Landtags saniert und luxuriös umgebaut – und es wird die Forderung nach einer historischen Rekonstruktion laut. Macht das auch Sinn?

Pro: Potsdams Devise lautet „ganz oder gar nicht“

Von Volker Oelschläger

Potsdams Stadtbaugeschichte ist auch eine Geschichte leidenschaftlicher Zitate. Begründet haben diese Tradition Friedrich Wilhelm I. und Sohn Friedrich II. mit Schöpfungen wie dem Holländischen Viertel, dem zu Klein-Amsterdam allein die Grachten fehlen, oder Fassaden wie am Alten Rathaus und dem Barberini, die auf meist italienische Vorbilder verweisen.

Zur Blüte gelangte die Freude an der Kopie nach dem Mauerfall. Betrieben wurde Rekonstruktion mit so soldatischer Strenge, dass im Hof des Stadtschlosses nicht einmal eine Glaspyramide à la Louvre, auf der Spitze des Garnisonkirchenturms nicht einmal ein Nagelkreuz wie in Coventry eine Chance bekam. Vor diesem Hintergrund ist es konsequent, wenn Wieland Niekisch als ausgewiesener Traditionalist die Gunst des anstehenden Umbaus nutzt und eine originalgetreue Wiederherstellung des von Schwechtenschen Turms auf dem Brauhausberg wünscht.

Wenn der Investor nun sagt, er wolle „nicht rekonstruieren, sondern neu interpretieren“, dann liegt er an so einem Platz in Potsdam falsch. Niekisch und die seinen aber sollten sich im Klaren sein, dass weitere, anders fokussierte Wellen der Rekonstruktion durchaus denkbar sind. Dann könnte es um die originalgetreue Wiederherstellung der Fassade an den Resten des alten Rechenzentrums gehen. Getreu der Devise: Ganz oder gar nicht. Aber in dieser Hinsicht war Potsdam schon immer für Überraschungen gut.

Contra: Rekonstruktion wäre der zweite Fehler

Von Peter Degener

In Potsdams Mitte setzen sich Menschen vor allem für den Wiederaufbau alter Gebäude ein, weil sie noch das alte Stadtbild kennen und von einem aufeinander abgestimmten Gesamtwerk schwärmen. Warum aber hat nie jemand für den Zuckerbäckerzierrat auf der Turmspitze des alten Landtags geworben? Ganz einfach: Potsdam wurde im Kaiserreich eine schon damals fremdartige, mittelalterlich wirkende Krone mit Fachwerk und vielen Türmchen aufgesetzt.

Dieser Historismus hatte zur Geschichte der Stadt nie Bezug. In der Gegenwart würde mit diesem Turm nichts zum barocken Stadtbild hinzugewonnen, wie es bei Stadtschloss, Garnisonkirche und den Karrees in der Mitte der Fall ist. Zugegeben: Durch Lage und Höhe war der Turm stadtbildprägend. Die Abstockung einer der letzten Hohenzollern-Schöpfungen in Potsdam war vielleicht ein Fehler der Denkmalpflege. Auch die jetzige Ästhetik ist streitbar.

Die Wiederherstellung wäre ein zweiter Fehler. Die Anlage auf dem Brauhausberg spiegelt gut 100 Jahren deutsche Geschichte wider: Preußische Kriegsschule, Reichsarchiv in Weimarer und Nazi-Zeit, Politzentrum in der DDR und im wiedergegründeten Land Brandenburg. Es folgte die Wohnnutzung, erst für Flüchtlinge, bald für Gutverdiener. Zur Kriegsschule will niemand zurück. Es spricht nichts dafür, warum sich dann der ästhetische Kreis zum Neuschwanstein auf dem Brauhausberg schließen sollte.

