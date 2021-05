Potsdam

Die Berechnung der Corona-Inzidenz hat in Potsdam schon mehrfach für Verwirrung gesorgt. Im Herbst musste die Stadt die Zahlen sogar korrigieren, weil eine falsche Bevölkerungszahl für die Berechnung genutzt wurde. Bis zur Angleichung der Methode im März unterschieden sich die täglichen Zahlen für Potsdam je nachdem, ob man beim Land oder bei der Stadt nachschaute. Leser meldeten regelmäßig diese Verwirrung. Nun werfen die aktuellen Zahlen ganz neue Fragen auf, wie eine statistische Analyse der MAZ ergab.

Inzidenzberechnung ist nicht mehr nachvollziehbar

Die Potsdamer Infektionszahlen sind vor Pfingsten rapide gesunken, um anschließend durch vermehrte Nachmeldungen wieder anzusteigen. Ein glücklicher Zufall für alle, weil das Leben gerade rechtzeitig in so viele lang verschlossene Räume zurückkehren konnte. Oder trat jemand bewusst auf die Meldebremse, um die Konsequenzen steigender oder zu langsam sinkender Werte zu verhindern? Angesichts des engen zeitlichen Zusammenhangs muss eine mögliche Manipulation der Meldungen zumindest in Betracht gezogen werden. Ohne Erklärung, wie alt die nachgemeldeten Fälle sind, bleibt ein Zweifel.

Doch das darf nicht sein. Denn an der Inzidenzzahl hängen schwerwiegende Einschränkungen, die Bürger müssen ihrer Datengrundlage unbedingt vertrauen können. Doch die Berechnung des Inzidenzwerts in Brandenburg ist nicht mehr nachvollziehbar. In den täglichen Tabellen des Landes steht eine Fallzahl. Wie diese zustande kommt und was sich dahinter angesichts unsichtbarer Nachmeldungen verbirgt, bleibt ein Geheimnis. Anstelle es zu lüften, wird die statistisch dramatische Abweichung nach Pfingsten zum reinen Zufall durch eine Datenbereinigung erklärt.

Von Peter Degener